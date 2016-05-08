جنگ روانی؛ حربه تروریست ها پس از تحرکات حباب گونه در خان طومان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ فرزاد فرهادی: تروریسم به مفهوم ایجاد هراس و شکلی از اشکال جنگ روانی محسوب می شود. رسانه های جدید در اشاعه اطلاعات مربوط به تحرکات تروریست ها نقش موثری ایفا می کنند. در واقع تلاش های تروریست ها اگر با فعالیت رسانه ای همراه نشود بی اثر خواهد بود.

تروریست ها از اینترنت برای تاثیرگذاری عمیق و به کارگیری نیرو و جمع آوری پول استفاده می کنند. در واقع رسانه و جنگ روانی عنصر مهمی نزد تروریست ها محسوب می شود. تروریست ها از همه ابزار تکنولوژی اطلاع رسانی استفاده می کنند.

بحران سوریه از جمله مواردی است که تروریست ها با بهره گیری از ابزار رسانه ای به دنبال درهم شکستن روحیه طرف مقابل و بزرگنمایی کردن پیروزی های خود هستند.

هنگامی که روس ها اعلام کردند نیروهای خود را از سوریه فرا می خوانند تروریست های تکفیری در سوریه فرصتی برای ایجاد ترس میان سوری ها پیدا کردند و اینگونه وانمود کردند که روسیه عرصه را در مقابل تکفیری ها خالی کرده است و آنها می توانند به عملیات بزرگ روی آورند.

جبهه النصره مدت کمی پس از تصمیم خود از عملیات خود ظرف ۴۸ ساعت خبر داد تا جنگ روانی به راه اندازد.

داعش نیز بارها به جنگ روانی روی آورده است. در لیبی صحنه ذبح اتیوپیایی ها در ساحل دریا و سوزانده شدن خلبان اردنی به شکل زنده و نیز غرق و قطع کردن نمونه هایی از جنگ روانی است که تروریست ها از آن بهره می برند.

این جنگ روانی داعش بود که زمینه ساز سقوط موصل و بخش های زیادی از عراق به دست آنها شد و در برخی شهرها و مناطق قبل از اینکه داعشی ها برسند مردم و نظامیان از مقابل آنها فرار می کردند.

تروریست های جبهه النصره با بهره گیری از شبکه های اجتماعی از تحرکات در سوریه پس از خروج روس ها خبر دادند تا قبل از ورود به هر منطقه ای افراد مقیم در آن منطقه را تسلیم خود کرده باشند.

هدف تروریست های جبهه النصره و هم طیف های آنها مانند جیش الفتح و دیگر گروه های مسلح در حلب بهره گیری از هر تحرک و یورشی است حتی اگر این یورش نتیجه مثبتی برای آنها برای کوتاه مدت داشته باشد.حامیان این گروهها به دنبال بهره برداری از همه ابزار برای بالا بردن کفه ترازو در مذاکرات است.

در موضوع خان طومان نیز تروریست ها اقدام به بزرگنمایی نتایج یورش خود کرده اند و تلاش می کنند تا خود را پیروز نهایی بدانند هر چند که آنها می دانند این تلاش آنها نیز نتیجه کوتاه مدت دارد و ارتش سوریه و همپیمانان آن عن قریب این منطقه را آزاد می کنند اما تروریستها و حامیان آنها از این فرصت کوتاه برای تحقق اهداف پنهان با جنگ روانی استفاده می کنند.

آنچه دشمنان سوریه را بیمناک می کند همدلی است. در واقع تروریست های جبهه النصره و کشورهای حامی آنها به دنبال این هستند تا اراده مقاومت را تضعیف کنند و روند جبهه ها را کاملا به نفع خود تعبیر کنند در حالی که اوضاع به گونه ای دیگر است.

تروریست ها و حامیان آنها قبلا بارها دست به جنگ روانی زده اند از جمله اینکه بشار اسد در حال فرار است یا زخمی شده است. در این راه نیز رسانه های وابسته به سعودی و دشمنان سوریه به خوبی به نقش خود عمل می کنند.

آنها هر حادثه ای را با شدت خاصی پوشش می دهند از یک شورش در زندان گرفته تا دخالت بین المللی تروریست ها و حامیان آنها از ورود به شبکه های ارتباطی و ارسال پیام کوتاه برای شهروندان سوری ابایی ندارند و همواره بحث هایی از فرار جمعی مطرح کرده اند.

هدف گمراه کردن اذهان و حربه کثیف جنگ روانی است. آنها در حلب اینگونه القاء می کنند که همه اوضاع به نفع آنهاست.تروریست ها از کارشناسان ویژه جنگ روانی استفاده می کنند.

آنها با بزرگنمایی پیروزی های خود اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان حلب می کنند تا شهر را ساقط شده معرفی کنند و به این ترتیب افکار عمومی را علیه نظام سوریه تحریک کنند تا این بر روند تصمیمات و تاکتیک های نظامی در حلب تاثیرگذار باشد.

داعش از شبکه های اجتماعی مانند توییتر و یوتیوب برای جنگ روانی بهره می گیرد.از زمان اشغال شهر موصل و مناطق غربی عراق از سوی داعش این گروهک تکفیری شایعات و دروغ های خود را متوقف نکرده است.این موضوع سبب شد که حیدر العبادی نخست وزیر عراق در جایی بگوید که کشورش در معرض جنگی است که هفتاد درصد آن روانی است و ۳۰ درصد در جبهه جنگ است.

داعش از شایعه پراکنی، تبلیغات و جنگ رسانه ای برای برهم زدن اوضاع بهره می گیرد.تروریست های تکفیری می کوشند که حقایق را وارونه جلوه دهند زیرا می دانند که بدون ایجاد هرج مرج نمی توانند بر منطقه ای در عراق و سوریه غلبه کنند.ذبح قربانیان، انفجارهای انتحاری، به کارگیری گاز سمی و کشتارهای جمعی از حربه های کثیف جنگ روانی داعش است.

داعشی ها شیوه های مغول ها و تاتارها را دنبال می کنند و در شهری که آن را اشغال می کنند دهها و صدها نفر را می کشند.آنها خود را دوستدار کشتن معرفی می کنند تا خبر این اقدامات آنها به دیگر شهرها برسد.

در این میان برخی رسانه ها خواسته یا برای جلب مخاطب اقدام به پوشش اخبار داعشی ها و تکفیری ها در سوریه و عراق می کنند.در این میان حامیان تروریست ها نیز به آنها کمک می کنند.هدف حامیان تروریست ها تضعیف نیروهای مردمی در عراق و ارتش سوریه و همپیمانان آنها در سوریه است.

تروریست ها از جنگ روانی برای بالا بردن روحیه اعضای خود استفاده می کنند.تروریست ها و حامیان آنها هم پیروزی های حباب گونه خود را با آب و تاب فراوان پوشش می دهند و بزرگنمایی می کنند و هم در مقابل می کوشند که عملیات ارتش سوریه و همپیمانان آن را علیه غیر نظامیان معرفی کنند.

تروریست های جبهه النصره و گروه های مسلح دیگر همپیمان آنها می دانند که ارتش سوریه به زودی خان طومان را بازپس می گیرند به ویژه که نبرد از زمین و آسمان در جریان است.از همین رو مانور گسترده ای روی این پیروزی موقت خود می دهند.

آنچه در این میان بایسته است ترفندهایی که این جنگ روانی تروریست ها را خنثی کند و مانع از تحقق اهدافی که آنها با به راه انداختن جنگ روانی به دنبال آن هستند، بشوند.

متاسفانه طی روزهای گذشته در فضای مجازی از سوی رسانه های وابسته به محور مقاومت تصاویر شهدا و دیگر جزییات درگیری های خان طومان منتشر شده است.تصاویری که تروریست ها در راستای جنگ روانی علیه جبهه مقاومت منتشر کرده اند.افرادی که با تاکتیک های جنگ روانی آشنا هستند می دانند که این اقدامات همزمان با نبرد خان طومان به نفع جبهه مقاومت نیست و در واقع تکمیل کننده تحرکات جنگ روانی دشمن محسوب می شود.

اما جدای از بحث حربه کثیف جنگ روانی تروریست ها آنچه در موضوع خان طومان مورد توجه است چالش آمریکاست زیرا واشنگتن با تمام توان از گروههایی حمایت می کند که آنها را گروه های خوب و میانه رو می داند.همپیمانانی این گروهها با تروریست های جبهه النصره نقاب از این گروهها برای افکار عمومی برداشت و آمریکا سیلی محکمی از این گروهها خورد.