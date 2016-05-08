به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیبالله موسوی بهار ظهر یکشنبه در نشست هماندیشی اقتصاد مقاومتی، آموزش عالی، فرصتها و چالشها گفت: بهکارگیری همهجانبه از مزیتهای بخش گردشگری بهویژه حوزه بهداشتی و درمانی همدان نیازمند اتخاذ برنامهریزی اصولی است زیرابه اعتقاد کارشناسان داشتن جاذبههای کمنظیر بهتنهایی کافی نبوده و امکانات استفاده از این جاذبهها را باید مهیا کرد.
وی همچنین بابیان اینکه جذب دانشجویان خارجی توسط هر دو دانشگاه علوم پزشکی و بوعلی سینا پیگیری شده و باید بستهای از توانمندیهای دانشگاههای استان همدان تهیه شود، گفت: باید برنامهریزی برای صرفهجوییهای منطقی انجام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان بابیان اینکه برای نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی هر فرد باید به وظایف خود عمل کند، گفت: دانشگاه علوم پزشکی در کارهای حرفهای خود علاوه بر وظایف مصوب در سه حیطه جذب دانشجویان خارجی، شرکتهای دانشبنیان و گردشگری سلامت، برنامهریزی کرده است
موسوی بهار بابیان اینکه جذب دانشجویان خارجی دستاوردهای کوتاهمدت و بلندمدت بسیاری برای اقتصاد و فرهنگ کشور دارد، به تلاشها برای بهبود فعالیت شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و گفت: اقداماتی در این زمینه انجامشده اما شیب حرکت کند بوده است.
وی با تأکید بر اینکه امروزه با افزایش سطح علمی بهجایی رسیدهایم که دانش به فناوری و فناوری به ثروت تبدیلشده است، گفت: مهمترین هدف از گسترش ارتباطات، اقتصاد دانشبنیان است که دانشمندان باید برای دستیابی به آن تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه ایران مصرفکننده تجهیزات پزشکی هستند، یادآور شد: اعضای هیئتعلمی حوزه بالینی سرشار از ایده هستند اما بیشتر آنان مصرفکننده تجهیزاتی هستند که از دیگر کشورها وارد میشود.
