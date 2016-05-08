به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی ظهر یکشنبه در نشست هماندیشی اقتصاد مقاومتی، آموزش عالی؛ فرصتها و چالشها هدف از برگزاری این نشست را ارائه ایدهها و نظرات و عملیاتی شدن آنها توسط واحدهای مدیریتی مختلف عنوان کرد.
رئیس دانشگاه بوعلی سینا گفت: تبدیل علم به ثروت باید از دانشگاهها عبور کند و ازآنجاکه توسعه متوازن، نیازمند کار کارشناسی است مجموعههای دانشگاهی باید به توسعه متوازن استان کمک کنند.
غلامی بابیان اینکه باید انتظارات جوامع دانشگاهی درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی بررسی و با همگرایی در مسائل علمی و تخصصی در موضوع اقتصاد مقاومتی وارد شد، گفت: باید برای توسعه استان برنامه ارائه داد.
رئیس دانشگاه بوعلی سینا افزایش بهرهوری در انرژی را متکی بر فناوری و نوآوری دانست و اظهار داشت: پژوهش و تربیت نیروی انسانی ماهر از وظایف دانشگاه است.
وی عنوان کرد: کمبود منابع مالی همواره در پشتصحنه آموزش عالی وجود داشته اما بازنگری، اصلاح و بهروز کردن آموزش عالی باید موردتوجه قرار گیرد.
غلامی با اشاره به درگیری تدریس و حجم ساعات درسی بالای استادان دانشگاهها گفت: مجموعههای دانشگاهی باید در برنامه ریزی هایی دقیق به توسعه متوازن کمک کنند.
رئیس دانشگاه بوعلی سینا نقد برنامههای وزارت علوم و ارائه پیشنهادهای اصلاحی را راهگشا دانست و گفت: تربیت دانشجویان کارآفرین و برنامهریزی برای دانشجویانی که در آینده فارغالتحصیل میشوند باید بهعنوان تکلیف اداری و سازمانی طرح شود.
نظر شما