کشورهای عربی لغو ممنوعیت واردات سلاح به لیبی را تایید کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «فائز السراج» رئیس شورای ریاست جمهوری دولت آشتی ملی لیبی با «نبیل العربی» دبیرکل اتحادیه عرب دیدار کرد.

بر اساس این گزارش السراج در این دیدار تصریح کرد: دولت لیبی تلاش می کند تا تایید کشورهای عربی را برای لغو ممنوعیت واردات سلاح به لیبی اخذ کند و همچنین پول های دولت لیبی را از حالت بلوکه خارج کند.

وی در ادامه سخنان خود در همین زمینه تصریح کرد: تشکیل شورای ریاست جمهوری برای دولت آشتی ملی قانونی است و لیبی کشورهایی که در دوران سختی در کنارش باقی مانند را فراموش نمی کند.

سراج در ادامه تاکید کرد که دولت آشتی ملی، دولتی برای تمامی مردم لیبی است و توطئه های سیاسی باید پایان یابد.

وی همچنین عنوان کرد: ما از جهان دور نیستیم و تروریسم کشور و تابعیت ندارد. همچنین لیبی برای مبارزه با گروه تروریستی داعش اقدام خواهد کرد.

فائز السراج در ادامه گفت: دولت ما، لیبی را در سطح منطقه ای و جهانی قرار خواهد داد و ثبات اقتصادی و امنیتی را به کشور بازخواهد گرداند.

از سوی دیگر نبیل العربی افزود: اتحادیه عرب نسبت به تحکیم امنیت ملی لیبی و محافظت از وحدت این کشور اصرار دارد.

وی در ادامه سخنان خود در همین زمینه افزود: اتحادیه عرب از زمان آغاز انقلاب لیبی به مردم و دولت این کشور کمک کرده است و نمایندگی رسمی خود را در خاک لیبی بازگشایی کرده است.

دبیرکل اتحادیه عرب در پایان از لیبی ها درخواست کرد که از دو دستگی پرهیز کنند و به فکر افزایش منافع مردم باشند. وی همچنین اقدام جامعه جهانی برای حفظ یکپارچگی لیبی و تمامیت ارضی این کشور را خواستار شد.