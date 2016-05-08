به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم محسن رنجبر، با بیان اینکه شهرداری قم در راستای افزایش اعتبارات داخلی و خارجی خود با هدف پیشبرد پروژه‌های عمرانی شهر تلاش می‌کند، اظهار کرد: در سال جاری با مشارکت سرمایه‌گذاران دو هتل پنج ستاره در قم ایجاد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی‌ برای افزایش درآمدزایی شهرداری قم انجام شده است، اضافه کرد: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده شهرداری قم با استفاده از پتانسیل‌های بخش‌های خصوصی و دولتی در سال جاری می‌تواند نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد ریال تحقق بودجه داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری قم با اشاره به اینکه ساختار سازمانی شهرداری در حال تأیید نهایی در وزارت کشور است، عنوان کرد: براساس این ساختار نیروهای شهرداری در جایگاه‌های مورد نیاز قرار می‌گیرند تا بتوانیم به چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری مطلوب برسیم.

وی از پرسنل شهرداری به عنوان یکی از اقشار زحمت‌کش جامعه نام برد و یادآور شد: شهرداری با استفاده از آموزش‌های ادواری، توانمندسازی نیروهای انسانی را مورد توجه قرار داده است تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود بیشترین بهره را ببریم.

رنجبر به اهمیت اجرای پیش‌نیازهای نظام برنامه توسعه هدفمند در شهرداری قم اشاره کرد و گفت: در این راستا نهادینه کردن نظام پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل بر اساس عملکرد آنان که یکی از پیش نیازهای یک شهرداری دارای برنامه هدفمند می‌باشد در دستور کار سال ۹۵ این معاونت قرار دارد.

۵۰ خیابان و معبر شهری جدید در قم احداث می‌شود

معاون شهردار قم با بیان اینکه امسال هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان از بودجه پیشنهادی هزار و ۳۵۰ میلیاردی شهرداری در شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسیده است، اظهار کرد: در این بودجه به ماموریت‌های مشخصی از جمله مدیریت منابع و پشتیبانی، خدمات شهری، ترافیک، ایمنی، مدیریت بحران، شهرسازی، توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری اشاره شده است.

محسن رنجبر افزود: درسال جاری ۵۰ پروژه احداث خیابان با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال و متراژ ۵۳۵ هزار متر مربع در نقاط مختلف شهر پیش بینی شده است و عملیاتی شدن این بودجه با توجه به اهداف و اولویت‌ها در دستور کار قرار شهرداری می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال جاری ۱۰۵ پروژه برای فضای سبز شهری قم با مساحت ۳۵۴ هکتار و ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که انجام این اقدامات به افزایش سرانه فضای سبزشهری قم خواهد انجامید.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری قم شهرداری‌های مناطق هشت‌گانه را مجریان اصلی ماموریت‌های شهری در قم دانست و عنوان کرد: مدیریت شهری به صورت کامل بر عملکرد شهرداری‌های مناطق نظارت دارد و بسترهای کلی را برای اجرای خدمات رسانی درشهر فراهم می‌سازد.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری قم به دنبال جذب اعتبارات لازم برای پیشبرد قطار شهری است، مطرح کرد: امسال در برنامه بودجه شهرداری قم نزدیک به هزار میلیارد تومان برای پیگیری نیازهای عمرانی شهر اختصاص داده شده است.

احداث شهرک خودرویی با ظرفیت هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در قم

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری قم، با بیان اینکه سازمان‌ها بازوهای اجرایی شهرداری هستند، اظهار کرد: شهرداری نمی‌تواند به صورت مستقیم برای اجرای برخی از برنامه‌های شهری اقدام کند به همین علت سازمان‌هایی را برای پیگیری امور مختلف ایجاد می‌کند.

علیرضا مظفری، توسعه سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم را یکی از اولویت‌های شهرداری دانست و تصریح کرد: این سازمان محل‌هایی را برای توزیع کلان میوه و تره‌بار احداث نموده و در اختیار اتحادیه مورد نظر قرار می‌دهد تا بتواند امور شهروندان را تسهیل کند.

وی خاطرنشان کرد: هر شهر دارای یک میدان مرکزی است که سازمان میادین مدیریت کلان آن را بر عهده دارد؛ برخی از صنوفی که آلودگی صوتی و آلایندگی داشته و معضلی برای ساکنین مناطق شهری هستند، توسط این سازمان به مکان‌های دیگر منتقل می‌شوند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه شهرداری قم با اشاره به اینکه ساماندهی صنف آهن‌ساز و درب و پنجره‌ساز‌ها در اولویت شهرک صنوف قم است، مطرح کرد: امیدواریم با تکمیل شهرک صنوف بتوانیم بخش قابل توجهی از اصناف قم را ساماندهی کنیم.

وی از تلاش مدیریت ارشد شهرداری قم برای ساماندهی مطلوب مشاغل مختلف شهری یاد کرد و ادامه داد: انعقاد قرارداد احداث شهرک خودرویی قم با هزینه ۲۶۰۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در مساحت ۳۳ هکتار انجام شده است که امیدواریم با تکمیل این پروژه بتوانیم ساماندهی هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در ارتباط با خودرو را انجام دهیم.