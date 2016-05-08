به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نشست سیری بر اندیشه‌‌های شهید مطهری عصر امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت با حضور عماد افروغ و علی مطهری در سرای اهل قلم بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

محمد کوکب قائم مقام نظارت بر نشر آثار شهید مطهری در این نشست گفت: طبق اندیشه شهید مطهری ایمان و عمل همزاد هم هستند و جوامع اسلامی بدون این دو سعادتمند نمی‌شوند.

وی با بیان این‌که شهید مطهری متفکر مصلح دینی جهان اسلام بود، گفت: شهید مرتضی مطهری متفکر مصلحی بود که قدرش شناخته نشد. به نظرم باید سال‌‌ها بگذرد تا این شخصیت بزرگ نه تنها برای متفکران غربی، بلکه برای متفکران و اندیشمندان خودمان نیز شناخه شود.

وی افزود: استاد شهید معتقد بودند که ایمان و عمل همزاد یکدیگر و ایمان بدون عمل ایمان نیست و عمل بدون ایمان هم عمل محسوب نمی‌شود و پیش‌بینی‌‌های ایشان هم در عصر حاضر تحقق یافته است. ایشان پیش‌بینی کردند که برای ایمان و عمل جانشین‌‌هایی در طول تاریخ ساخته می‌‌شود و همین طور هم شد. برای ایمان جانشین‌‌هایی در اروپا با نام مکاتب اجتماعی و علوم ساینس (علم تجربی) ساخته شد.

قائم مقام نظارت بر نشر آثار شهید مطهری به مساله ایمان و همل در قرآن اشاره کرد و توضیح داد: روی سخن شهید مطهری بیشتر با متفکران و مصلحان دینی بود که در قرآن هم آمده است عمل می‌‌تواند کنار ایمان رکن سعادت بشر امروزی باشد. همانطور که در قرآن هم آمده است الذین امنو و عمل الصالحات.

عماد افروغ نویسنده جامعه‌شناس و سیاست‌مدار ایرانی دیگر سخنران این نشست بود که درباره‌ی‌ شهید مطهری نظرش را این‌گونه بیان کرد: استاد شهید مرتضی مطهری، قلم مطهری داشتند قلب مطهره ایشان تابع سیره مطهری بود. همین امر باعث شد آثار و تفکرات ارزشمندی از خودشان به یادگار بگذارند.

وی در ادامه اظهار کرد: شهید مطهری یک فیلسوف صدرایی بودند حسب صدرایی بودن ایشان این است که استاد یک تفکر نابی داشتند. همه اینها به این معنی است که شخصیت شهید مطهری قائل به دوگانگی در عالم نبود و نگاه دوگانه به عالم هستی نداشتند. او همه چیز را مربوط به خدا می‌‌دانستند. با سیری در اندیشه‌‌های این استاد شهید می‌‌توان دریافت که ایشان آسیب‌‌های اجتماعی دردها و نیازهای مردم را مانند یک متفکر روشنفکر می‌‌شناختند. چون نگاه حکیمانه و فیلسوفانه‌ای داشتند سعی می‌‌کردند برای هر مساله عینی یک پاسخ فلسفی و حکیمانه بدهند.

افروغ در ادامه گفت: شهید مطهری مردم را جاهل نمی‌پنداشت. ایشان یک خرافه‌ستیز تمام‌عیار بود. دنیا را می‌‌شناخت و بر اساس شناختی که از قرآن داشت و ارادتی که به اسلام و جامعیت اسلام داشت، از طریق پشتوانه‌‌های فلسفی خود به هر سوالی پاسخ می‌‌داد و غرب را نقد می‌‌کرد. شهید مطهری امیدی در دل جوانان ما ایجاد کردند که همین امر باعث رشد و اعتلای جوانان شد به همین خاطر به نظر بنده آثار شهید مطهری هرگز آثار احساسی نیست. بلکه ماندنی است و پیش‌بینی‌‌های ایشان راجع به ایمان به حقیقت پیوست. مساله خدا و معنویت در آثار این متفکران غربی مطرح و به خوبی قابل مشاهده است.