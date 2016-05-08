نشست دو روزه منتخبان مجلس دهم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست منتخبان مجلس دهم به منظور آشنایی با روند قانونگذاری و شناخت هر چه بیشتر شرایط کشور از نظر اقتصادی، سیاسی، بین المللی و اجتماعی، بعد از دو روز به پایان رسید.

این نشست از روز گذشته در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی و به میزبانی علی لاریجانی برگزار شد.

در این نشست دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمانده ناجا، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، رفاه، راه و شهرسازی و ارتباطات، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس مرکز پژوهش های مجلس در جمع منتخبان مجلس دهم سخنرانی کردند.

این جلسه بعدازظهر امروز بعد از سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پایان یافت.

قرار بود سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات نیز در این نشست سخنرانی کند که به دلیل تاخیر وی و اتمام جلسه، موفق به سخنرانی نشد.