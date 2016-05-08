سفیر غیررسمی ایران و اصفهان خواهم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، بابکن چاریان در دیدار با شهردار اصفهان با بیان اینکه این دیدار به نوعی دیدار تشکر و خداحافظی است، اظهار داشت: من در طول 12 سال که در اصفهان خدمت می‌کردم این شهر را همچون خانه خود می‌دانستم و حس خوبی به این شهر و مردمانش داشتم.

وی با بیان اینکه من در این مدت تنها لطف و محبت مسئولان دولتی و مملکتی را حس کردم، افزود: کمک و حمایت مسئولان اصفهان و ایران فعالیت در ایران را برای من بسیار آسان کرده بود و از این رو قول می‌هم که در هر کجا مشغول خدمت شوم سفیر غیر رسمی ایران خواهم بود.

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران با بیان اینکه من به همه دنیا اعلام خواهم کرد که در کشور ایران همزیستی و همدلی وجود دارد، اضافه کرد: من محبت، عشق و دوستی ایرانیان را با خود به عنوان هدیه خواهم برد.

وی با بیان اینکه مطمئنم که هر کس بجای من می‌آید همین راه و روش را در پیش خواهد گرفت چرا که ما همه شاگران یک مدرسه‌ایم، ابراز داشت: اطمینان دارم که شورای خلیفه‌گری همان راهی را که ما پیمودیم به اسقف اعظم بعدی نشان خواهد داد و هدف اصلی نیز حفظ وحدت خواهد بود.

چاریان حفظ صلح و تمامیت ارضی موجود در کشور ایران را آرزوی قلبی‌اش عنوان کرد و گفت: من اطمینان دارم که ایران روز به روز ترقی خواهد کرد و وظیفه آن در منطقه بیشتر خواهد شد.

وی اضافه کرد: در هر کشوری که فعالیت کنم سفیر غیر رسمی ایران و به ویژه اصفهان خواهم بود و برای ترقی این شهر همه توان خود را به کار خواهم گرفت.