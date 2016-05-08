برتری پرسپولیس برابر گسترش فولاد در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، از چهارچوب هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر دو تیم پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان نیمه اول با برتری دو بر صفر تیم پرسپولیس به پایان رسید.

فرشاد احمدزاده در دقیقه ۳۱ و محمدانصاری در دقیقه ۴۲ دو گل تیم پرسپولیس را به ثمر رساندند.

داود نوشی صوفیانی، امید نظامی پور، مگنو باتیستا، مرتضی اسدی، محمد ابراهیمی، شهرام گودرزی، محسن حسینی، داریوش شجاعیان، مصطفی اکرامی، سامان نریمان جهان و امیرحسین کریمی بازیکنان گسترش فولاد در این دیدار هستند.

الکساندر لوبانوف، مایکل اومانیا، لوکا ماریچ، رامین رضاییان، محمد انصاری، کمال کامیابی‌نیا، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، امید عالیشاه، علی علیپور و مهدی طارمی یازده بازیکنی هستند که در ترکیب پرسپولیس برای رویارویی با گسترش فولاد قرار دارند.