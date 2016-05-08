به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان البرز که عصر یکشنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با بیان اینکه البرز به عنوان انباشت ثروت و فرصت مطرح است، اظهار کرد: بعضاً به این امر اشاره می‌شود که البرز سرریز پایتخت است اما عصاره فرصت کشور در این استان متمرکز شده است.

وی با اشاره به اینکه ارتباطات به صورت موبایل و «وای فای» امری بدیهی است که تا یک سال آینده تمامی نقاط کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، افزود: ۸۰ درصد سرویس IT مکان محور است، از این رو برش استانی در این بخش لحاظ شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه استان البرز از جمله شهرستان کرج، از ظرفیت بالا و نیروهای قابلی برخوردار است، تصریح کرد: این استان می‌تواند با تکیه بر توان و ظرفیت‌های موجود از امکانات استان تهران نیز بهره مند شود.

وی با تاکید بر لزوم ارائه نقشه و سند ظرفیت‌های استان البرز در بخش‌های مختلف به منظور بهره گیری بهتر از خدمات بخش خصوصی، گفت: منابع استان به عنوان ثروت این منطقه تلقی می‌شود از این رو باید گفتگوها را به سمت خلق کسب و کار و ثروت آفرینی باشد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به شکل گیری بسترهای پرهزینه در کشور، اظهار کرد: از ۱۰ محور اقتصاد مقاومتی، یک مأموریت به نقش IT بازمی گردد که این امر بیانگر اهمیت ویژه این بخش محسوب می‌شود.

جهانگرد در پایان با اشاره به اینکه دوره‌های آموزشی بخش IT در تهران برگزار شده است، خاطرنشان کرد: ظرفیت لازم به منظور برگزاری این دوره‌های آموزشی در البرز وجود دارد و این استان می‌تواند در این بخش پیشرو باشد.