فیلم خوب با جنون شاعرانه حاصل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «فلسفه فیلم» نوشته احمدرضا معتمدی بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت با حضور حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، بهروز افخمی، محمدرضا اصلانی و نویسنده اثر در سالن یاس بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

بهروز افخمی در ابتدای این مراسم گفت: کسانی که به هستی و چیستی فیلم به عنوان یکی از پدیده های عالم فیلم و خالص فلسفی فیلم فکر می کنند، از مخاطبان اصلی این کتاب هستند. فیلمسازی یک مهارت است و کسی که این مهارت را یاد بگیرد، اگر با آگاهی فیلمی بسازد، اثر خوبی از آب در نخواهد آمد. به تعبیر دیگر، باید در یک حالت جنون شاعرانه و با ناآگاهی فیلم ساخت تا فیلم خوبی از کار در بیاید.

وی افزود: نه فیلم ساختن و نه فیلم دیدن، با فهم فلسفی اتفاق نمی افتد. و ماقبل و یا مابعد، کوشش‌هایی است که فیلمساز برای ساخت یک فیلم انجام می‌دهد.

این کارگردان گفت: معتمدی هم فیلم ساختن بلد است هم دارای ذوق فلسفی است. به نظرم زمانی که در حال ساختن یک فیلم است همان حالت جنون شاعرانه را دارد و از تفکر فلسفی به دور است. این کتاب او را یک اثر اصیل فلسفی بدانید.

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم در این برنامه گفت: با توصیف آقای افخمی موافق هستم اما توصیه ام این است که باید به یک فلسفه فیلم برسیم که هم اهل فلسفه از آن بهره ببرند و هم فیلمسازان. به نظرم باید کاری کرد که اصحاب فیلم و فلسفه به یکدیگر نزدیک شوند. کتاب «فلسفه فیلم» در پی تحقق همین هدف نوشته شده و البته باید کارهای بیشتری در این زمینه انجام شود.

نویسنده کتاب «فلسفه فیلم» هم در مراسم یادشده گفت: فیلم به عنوان یک منبع فکر انسان را به کشف حقیقت نائل می‌کند و به مثابه خود، یک فلسفه است. فلسفه فیلم یک دانش بینا رشته‌ ای است که نسبت میان فیلم و فلسفه را مشخص می کند.