بانوان شيرازی می توانند در كنار همسران خود زايمان كنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ایمانیه بعدازظهر يكشنبه در مراسم تجلیل از مامای‌های استان فارس اظهار داشت: استان فارس در گذشته شاهد ۶۸ درصد عمل سزارين بود كه امروز اين رقم به ۵۰ رسيده است.

وی ادامه داد: اين كاهش جايگاه فارس در كشور را در رتبه اول قرار داده است كه ثمره تلاش و برگزاری كلاس های آموزشی مناسب در فارس است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكی شيراز تاكيد كرد: طرح توجه به زایمان اولی‌ها برای کاهش آمار سزارین ابتکاری بود که برای نخستین بار در شیراز مطرح شد و در سطح کشور مورد پذیرش قرار گرفت، توسعه مراکز زایمان طبیعی، مراکز زایمان فیزیولوژیک و مراکز زایمان بدون درد از دیگر کارهای خوبی بود که در سطح کشور و استان فارس انجام شد.

ایمانیه تصريح كرد: با اعتبارات وزرات بهداشت در تمام بیمارستان‌های شیراز و شهرستان‌ها مراکز LDR در حال راه‌اندازی است و تا نیمه نخست سال این هدف به صورت کامل تحقق می‌یابد.

وی افزود: با اجرای این طرح‌ها بانوان می‌توانند در کنار همسر خود زایمان طبیعی انجام دهند و در واقع این امر احساس آرامش بیشتری به مادر می‌دهد تا در محیطی آرام‌تر زایمان داشته باشند و تجربه خوبی از یک زایمان طبیعی فیزیولوژیک برای آنان ایجاد شود.