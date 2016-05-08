  1. استانها
  2. فارس
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۰:۰۰

در جهت حفظ آرامش مادر در زايمان؛

بانوان شيرازی می توانند در كنار همسران خود زايمان كنند

بانوان شيرازی می توانند در كنار همسران خود زايمان كنند

شيراز - رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با برنامه ريزی های انجام شده به زودی بانوان شيرازی می توانند همسران خود را در هنگام زايمان طبيعی در كنار خود داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ایمانیه  بعدازظهر يكشنبه در مراسم تجلیل از مامای‌های استان فارس اظهار داشت: استان فارس در گذشته شاهد ۶۸ درصد عمل سزارين بود كه امروز اين رقم به ۵۰ رسيده است.

وی ادامه داد: اين كاهش جايگاه فارس در كشور را در رتبه اول قرار داده است كه ثمره تلاش و برگزاری كلاس های آموزشی مناسب در فارس است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكی شيراز تاكيد كرد: طرح توجه به زایمان اولی‌ها برای کاهش آمار سزارین ابتکاری بود که برای نخستین بار در شیراز مطرح شد و در سطح کشور مورد پذیرش قرار گرفت، توسعه مراکز زایمان طبیعی، مراکز زایمان فیزیولوژیک و مراکز زایمان بدون درد از دیگر کارهای خوبی بود که در سطح کشور و استان فارس انجام شد.

ایمانیه تصريح كرد: با اعتبارات وزرات بهداشت در تمام بیمارستان‌های شیراز و شهرستان‌ها مراکز LDR در حال راه‌اندازی است و تا نیمه نخست سال این هدف به صورت کامل تحقق می‌یابد.

وی افزود: با اجرای این طرح‌ها بانوان می‌توانند در کنار همسر خود زایمان طبیعی انجام دهند و در واقع این امر احساس آرامش بیشتری به مادر می‌دهد تا در محیطی آرام‌تر زایمان داشته باشند و تجربه خوبی از یک زایمان طبیعی فیزیولوژیک برای آنان ایجاد شود.

کد مطلب 3619932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها