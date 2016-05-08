عملکرد ضعیف مطبوعات یزد در آرشیو نشریات/ضبط ۴۸۰ دقیقه آرشیو شفاهی

به گزارش خبرنگار مهر، داود پاک طینت، ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: آرشیو مطبوعات یزد یکی از ضعیف‌ترین آرشیوهای مرکز اسناد و کتابخانه ملی است و عزم جدی در این زمینه از سوی نشریات یزد صورت نگرفته است.

وی عنوان کرد: اگر نشریات یزد شامل دو هفته‌نامه، روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و ...، سه نسخه از هر نشریه خود را برای مرکز اسناد و کتابخانه ملی ارسال کنند، نشریات آنها برای همیشه نگهداری خواهد شد و آیندگان می توانند از آن بهره مند شوند.

پاک طینت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از مهمترین رسالت‌های مرکز اسناد و کتابخانه ملی، حفظ و نگهداری از اسناد تاریخی به عنوان هویت و اصالت مردم هر منطقه است، افزود: در این راستا از مردم دعوت می کنیم تا اسناد خود شامل عکس، نوشته، حکم یا هر سند دیگری که بتواند تاریخ، ادبیات، سیر تغییر واژه‌ها و ... یک دوره را روشن کند، به مرکز اسناد ارائه دهند.

مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد تصریح کرد: برخی از خانواده‌های سرشناس یزد بسیاری از اسناد تاریخی مهم حتی فرمان‌های دوران قاجار را به مرکز اسناد تحویل داده اند و این اسناد برای آیندگان حفظ و نگهداری خواهد شد.

وی افزود: مردم نیز می توانند اسناد خود را به سه شکل به مرکز اسناد ارائه دهند؛ نخست هدیه اسناد و سپس فروش آنها اما در صورتی که تمایلی به انجام هیچ یک از این دو اقدام نداشتند، می توانند اسناد خود را به مرکز آورده و پس از اسکن و ثبت در سامانه مرکز اسناد، آن را نزد خود نگهداری کنند.

پاک طینت خاطرنشان کرد: مرکز اسناد همچنین از پایان نامه ها با رعایت حفظ حقوق معنوی تهیه کننده، اسناد دولتی و ... نیز نگهداری می کند که در این راستا تاکنون ۹ هزار و ۹۲۴ پایان نامه تحویل این مرکز شده ضمن اینکه با بررسی اسناد راکد ادارات و استفاده از آنها، سه هزار و ۸۷۹ مترمربع از فضای ادارات آزاد شده و ۵۷ هزار و ۹۷۱ سند مفید و دارای قابلیت و ارزش نگهداری از میان اسناد دولتی پیدا شد.

وی یکی از مهمترین بخش‌های حفظ و نگهداری تاریخ و رویدادهای مهم استان یزد را ثبت شفاهی خاطرات از زبان افراد دانست و گفت: تاکنون ۴۸۰ ساعت آرشیو شفاهی در این مرکز تهیه و تولید شده است.