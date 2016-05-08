طرح فریز نفتی، خودتحریمی و جوک است

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست فرایند قانونگذاری؛ راهکارها و الزامات بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: زمانی که این دولت کار را شروع کرد صادرات نفت کمتر از یک میلیون بشکه در روز بود. تحریم های جدید ۱۴ تا ۱۵ ماه دامن دولت قبل و نزدیک به ۳۰ ماه دامن دولت ما را گرفت.

وی در تشریح اقدامات وزارت نفت در دولت یازدهم گفت: نزدیک به ۴۵ درصد سوخت نیروگاهها، سوخت مایع شده است که ارزش آن بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار است.

زنگنه ادامه داد: حدود ۵۰ میلیارد دلار بدهی به بانک مرکزی وجود داشته که طی دوره فعلی افزایش یافته است. قیمت تمام شده برخی از طرح ها به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

وزیر نفت اصرار داشت: گازرسانی به نیروگاهها سرعت یافته و ۶ فاز از پارس جنوبی در مدار تولید قرار گرفته است و امسال نیز شش فاز دیگر به مدار وارد می شود.

وی در خصوص کیفیت بنزین در دولت یازدهم گفت: کیفیت این فرآورده در دولت یازدهم بهتر شد و بنزین یورو ۴ توزیع می شود.

وزیر نفت گفت: ۸۴ درصد جمعیت کشور تحت پوشش گاز قرار گرفته اند که امسال این آمار به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه بعد از برجام، تولید و صادرات نفت به بیش از دو برابر افزایش یافته است، تصریح کرد: از یک میلیون بشکه تولید نفت به دو میلیون بشکه نفت ظرفیت نفت افزایش یافته و مجموعه تولیدی نفت و میعانات گازی در روز دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه است.

زنگنه با تاکید بر اینکه برجام آثار خود را در فروش نفت گذاشته است، اظهار داشت: ما در جنگ نانوشته با سعودی هم در تعیین قیمت نفت و هم در بازاریابی نفت هستیم.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: قیمت نفت به شدت کاهش یافته و هر کس می خواهد از ما نفت بخرد سعودی چند دلار پائین تر به آنها نفت می فروشد به نوعی جنگ تعیین قیمت نفت به راه افتاده است.

وی با بیان اینکه برجام اولین قدم برای برداشته شدن موانع اصلی است، گفت: در برنامه ششم توسعه ۲۰۰ میلیارد دلار طرح بالادستی نفت و گاز پیش بینی شده است.

زنگنه با تاکید بر اینکه تا زمانی که صنعت نفت پیشرفت نکند مشکلات کشور حل نمی شود، افزود: ما به حمایت همراه با نظارت شما برای توسعه صنعت نفت نیاز داریم.

وزیر نفت با بیان اینکه قراردادهای بزرگ نفتی برای ما تحریم ها را می شکند و بقایای برجام است، ادامه داد: اول باید از صنعت نفت حمایت شود.

وی با اشاره به اینکه برای قرادادهای جدید نفتی کارهای زیادی کرده ایم گفت: انتقادات زیادی مطرح شد که با صبر و حوصله پاسخ دادیم، کار به آخر رسیده باید قراردادهای بزرگ با شرکت های درجه اول ببندیم.

زنگنه همچنین از اشتیاق شرکت های خارجی برای بستن قرارداد با ایراد خبر داد و اظهار داشت: شرکت های درجه یک اروپایی و آسیایی اشتیاق زیادی برای بستن قرارداد با ما دارند و قدرت ما در منطقه تابعی از قدرت نفتی ما است.

وزیر نفت دربخش پایانی اظهارات خود با اشاره طرح فریز نفتی عربستان گفت: عربستان طرحی را برای فریز نفتی مبنی بر تولید نفت به اندازه سال ۲۰۱۶ ارائه داد و نشستی هم در این خصوص برگزار کرد که ما در سطح پائین شرکت کردیم.

وی افزود: بنده خطاب به سعودی ها اعلام کردم این هم کار با ۱+۵ کردیم که تولید نفت را یک میلیون بشکه به ۲.۵ بشکه برسانیم حالا شما جوک می گویید که خودتحریمی کنیم، ما تولیدمان را تا ۴ میلیون بشکه بالا می بریم آن وقت مذاکره می کنیم.