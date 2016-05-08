برتری پرسپولیس مقابل گسترش/ شاگردان برانکو بالاتر از استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸ امروز یکشنبه و به صورت همزمان در شهرهای مختلف آغاز شد که در یکی از مسابقات امروز تیم پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف گسترش فولاد رفت. این بازی با نتیجه ۴ بر ۲ به سود پرسپولیس اتمام رسید. فرشاد احمدزاده(۳۲)، محمد انصاری (۴۲)، امید عالیشاه (۶۹ و ۸۵) برای پرسپولیس گلزنی کردند و گل‌های گسترش فولاد را محمد ابراهیمی (۵۶) و داریوش شجاعیان (۸۷) به ثمر رساندند.

پرسپولیس با ترکیب الکساندر لوبانوف، مایکل اومانیا، لوکا ماریچ، رامین رضاییان، محمد انصاری، کمال کامیابی‌نیا، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، امید عالیشاه، علی علیپور و مهدی طارمی مسابقه را شروع کرد ولی این تیم گسترش فولاد بود که در دقایق نخست بر بازی مسلط بود. گسترش حتی در دقیقه ۱۴ به گل رسید که این گل از سوی داور آفساید اعلام شد.

شاگردان برانکو ایوانکوویچ به تدریج بازی را در دست گرفتند و حملات بیشتری را روی دروازه گسترش ترتیب دادند. مهدی طارمی در دقیقه ۲۳ می‌توانست روی شوت برگشتی علی علیپور گل نخست بازی را به ثمر برساند که ضربه وی با اختلاف از بالای دروازه حریف به بیرون رفت.

حملات سرخپوشان سرانجام در دقیقه ۳۲ جواب داد و فرشاد احمدزاده توانست با یک ضربه سر پرسپولیس را از گسترش پیش اندازد.

بعد از این گل پرسپولیس چند موقعیت دیگر هم داشت که از دست رفت. با این حال محمد انصاری مدافع چپ پرسپولیس سه دقیقه قبل از اتمام نیمه نخست گل دوم پرسپولیس را با شوت از راه دور به ثمر رساند تا نیمه اول با برتری سرخپوشان به پایان برسد.

در نیمه دوم این تیم گسترش فولاد بود که برای جبران نتیجه از دست رفته چهره هجومی‌تری به خود گرفت و فشار بیشتری را روی دروازه میهمان خود وارد کرد. این حملات در دقیقه ۵۶ به ثمر نشست و محمد ابراهیمی توانست از روی یک ضربه کاشته و به شکلی زیبا، گل نخست گسترش را به ثمر برساند.

دامنه حملات گسترش تا اواسط نیمه دوم ادامه داشت اما پرسپولیس دوباره توانست ورق بازی را به نفع خود برگرداند. امید عالیشاه ابتدا در دقیقه ۷۰ گل سوم پرسپولیس را با یک ضربه سر به ثمر رساند. عالیشاه که کاپیتان پرسپولیس در این بازی بود و انگیزه زیادی داشت، در دقیقه ۸۵ هم گل چهارم تیمش را با یک شوت از راه دور وارد دروازه گسترش کرد تا خیال پرسپولیس در دقایق پایانی راحت شود.

با این حال شادی گل چهارم پرسپولیس دو دقیقه بیشتر طول نکشید. داریوش شجاعیان در دقیقه ۸۷ دوم گسترش را به ثمر رساند تا کار پرسپولیس برای رسیدن به صدر جدول به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال خوزستان سخت شود.

برانکو برای به ثمر رساندن گل‌های بیشتر در واپسین دقایق، بنگستون را به جای علیپور وارد زمین کرد تا بلکه سرخپوشان بتوانند تفاضل گل خود را بیشتر کنند و در جدول بالاتر از استقلال خوزستان قرار بگیرند که این برنامه ثمری نداشت و بازی با همان نتیجه ۴ بر ۲ تمام شد.

پرسپولیس با این نتیجه ۵۴ امتیازی شد و بعد از استقلال خوزستان به خاطر تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار گرفت.