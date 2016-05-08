تاثیر نقد رهبر انقلاب بر اشعار من همیشه برایم مسلم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن امضای مجموعه شعر «هنوز هم» سروده غلامعلی حدادعادل عصر امروز در غرفه انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب برگزار شد.

وی در این نشست در سخنانی عنوان کرد: من به طور معمول کم شعر می گویم مثلا در یک ماه به طور متوسط کمتر از یک غزل می‌سرایم اما در همین زمینه هم این من نیستم که تصمیم بگیرم که شعر بگویم بلکه شعر در درون من گفته می‌شود بنابراین این حس و تعبیر وجود دارد که شعرهای من از کلیشه های مرسوم دور شده و متفاوت است.

حدادعادل ادامه داد: برای شعر گفتن ابتدا باید حال مناسبی ایجاد شود و بعد کلام مناسب یعنی حال بر قال مقدم است. به نظر من این توضیح می تواند بیانگر وضع سرایش غزل باشد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه با اشاره به ویژگی های غزل بعد از انقلاب اسلامی گفت: غزل بعد از انقلاب از زیبایی‌های سبک هندی بهره برده است یعنی آنچنان که در سال های قبل از انقلاب سبک هندی در شعر استفاده می شد که بسیار افراط آمیز بود و میان مردم و شعر فاصله می انداخت تغییر کرد و نوعی متعادل و زیبا از شعرسرایی در سبک هندی به وجود آمد.

در سال های قبل از انقلاب استفاده از سبک هندی نوعی پیچیدگی مفهومی در شعر ایجاد کرده بود این پیچیدگی‌ها به ویژه در شعر نو بسیار دیده می‌شد اما پس از انقلاب شاعرانی مانند مرحوم سیدحسن حسینی، سبک هندی را به لطافت خود بازگرداندند و آنها را در کنار دیگر تجربه‌های سبک بازگشت ادبی قرار دادند.

به گفته حداد عادل حرکت سیدحسن حسینی و شاعرانی مانند او در سال‌های پس از انقلاب به شعر فارسی هویتی تازه داده که البته باید آن را نتیجه یک روند تکاملی در شعر فارسی دانست.

حدادعادل در ادامه عنوان کرد: زیبایی جزو ذات شعر است به عبارت دیگر ادبیات تفاوتش با آنچه که غیرادبیات نامیده می شود در زیبایی است وقتی کسی شعری می گوید در تلاش است تا زیبایی را رعایت و در بیان خودش منتقل کند. البته در نثر چنین تعریفی نداریم به عبارت دیگر رابطه میان نثر و شعر است که می تواند نثر را زیباتر کند.

وی افزود: کسانی که با شعر انس دارند و یا در حافظه خود اشعار زیادی را حفظ کرده اند آگاهانه یا ناآگاهانه از زیبایی شعر در نثر بهره می‌برند. به نظر من اگر کسی اهل شعر باشد می‌شود جای پای تشبیهات شاعرانه را در نثرهایش دید. شعر در واقع برای او آرایش کننده نثر است. من به همه کسانی که دوست دارند نثرشان جان دار شود می‌گویم به شعر پناه ببرند.

حدادعادل در پایان درباره تاثیرگذاری انس و معاشرت وی با مقام معظم رهبری در سرایش مجموعه «هنوز هم» نیز گفت: بیشتر شعرهای این مجموعه اندکی بعد از سروده شدن برای ایشان خوانده شده است و ایشان هم درباره آنها اظهار نظر کرده اند و من هم از نظر ایشان استفاده کرده ام. تاثیر رهبر انقلاب در شعر من و نقدشان را همیشه بر خودم مسلم دانسته و می‌دانم.