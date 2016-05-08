انتخاب شهردار گرگان دستاوردمهم شورای چهارم/ غیبت همیشگی برخی اعضا

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر گرگان با اهالی رسانه، عصر یکشنبه با ۲۰ دقیقه تأخیر و حضور ۹ عضو از ۱۳ منتخب مردم مرکز استان در شورای اسلامی برگزار شد. این که تعدادی از اعضا در جلسات شورای شهر گرگان غایب باشند دیگر عجیب نیست و همین امر بارها باعث شده صحن علنی شورا که شنبه ها برگزار می شود حتی به رسمیت هم نرسید.
این نشست که ۲۰ دقیقه تأخیر داشت با صحبتهای رئیس شورای اسلامی شهر گرگان آغاز شد؛ زهرا نورا تبلیغات را قویترین سلاح اطلاع رسانی دانست و نقش رسانه ها را در این راستا بسیار مهم قلمداد کرد. شاید به همین دلیل بود که در فاصله کوتاهی تریبون به اهالی رسانه سپرده شد تا سوالات خود را مطرح کنند.
تقریباً در فاصله کمتر از ۱۰ دقیقه بیش از ۲۰ سؤال از سوی سه خبرنگار مطرح شد و به پیشنهاد ریاست شورای اسلامی مرکز استان، قرار شد از سمت چپ هریک از اعضا به فراخور مسئولیتهای خود در شورا و کمیسیونها شفافسازی و اطلاعرسانی کنند.
اعتراضات که نقل همیشگی جلسات شورای شهر گرگان در سالهای اخیر (دوره چهارم) بوده از همینجا آغاز شد و ناصر گرزین به این روند انتقاد کرد.
هنوز پاسخ به سوال خبرنگاران تمام نشده بود که اعتراض دوم این جلسه از سوی رئیس شورا رقم خورد. نورا در پاسخ به تکرار سؤال خبرنگارانی مبنی بر دعوت نکردن از خبرنگاران در برخی از جلسات شورا گفت که درب شورای شهر به روی همه مردم باز است و منع حضور خبرنگاران تاکنون مطرح نبوده است. این صحبت های نورا در حالی مطرح می شود که در مقطعی از سال گذشته خبرگزاری ها نوبتی به شورای شهر دعوت می شدند و از برخی رسانه ها هم دعوتی به عمل نمی آمد.
البته این موضوع ریشه در اعتراض یکی از اعضا به پخش اطلاعیه ای توسط خبرنگار یکی از رسانه ها در شبکه های مجازی داشت.
اما محمدرضا سبطی، نخستین عضو شورای شهر گرگان بود که در مقام پاسخگویی به خبرنگاران برآمد و پس از توضیحات مبسوط در موضوعات مختلف، از این که خبرنگاران سؤالات چالشبرانگیز ندارند انتقاد کرد و گفت که به نظر میرسد مسائلی مانع پرسشگری اصحاب رسانه در استان شده است.
وی به آمار واگذاری پروژههای استان به پیمانکاران بومی و غیربومی در ۴ سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته از یک هزار و ۴۱ پروژه استان گلستان تنها ۹ درصد یعنی ۹۲ پروژه به پیمانکاران غیربومی سپردهشده که ۳۸ درصد مبلغ ریالی پروژههای استان است.
سبطی از منظر نگاه به توسعه شهری عملکرد شورا و شهرداری در این دوره را مثبت ارزیابی کرده و معتقد بود همه در یک کشتی نشستهاند، اما از نگاه اولویتبندی و مهندسی ارزش عملکرد خودش را راضیکننده نمیدانست.
حسین ربیعی هم ریاست دوره قبلی را داشت و این دوره کمرنگتر از گذشته است، معتقد بود بهترین دستاورد این دوره شورا سال گذشته و با مقاومت در برابر نامه معاونت وزارت کشور که می خواست حسین صادقلو بهعنوان شهردار گرگان نباشد رقم خورد. شهردار گرگان که بازخریدی است با پیگیری های استاندار و شورای شهر گرگان و در حالی که مخالفان زیادی هم داشت روی کار آمد و تا الان هم حضورش کم حاشیه نبوده است.
در بخش دیگر پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران، صفرعلی پائین محلی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز شورای شهر گرگان مدعی شد که حامی شهروندان گرگان است و گرگانیها لایق بهترینها هستند. او وقتی مدعی شد این شعار انتخاباتی وی در دوره چهارم بوده با واکنش محمدابراهیم جرجانی رو به رو شد. جرجانی این شعار را شعار انتخاباتی نبی هزارجریبی، منتخب مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت که: این شعار نبی بود و وی با این شعار به مجلس دهم راه پیداکرده است.
شیو پرداخت آگهی به روزنامهها و نشریات و دلایل پرداخت نشدن آگهیهای منتشره نطق پیش از دستور اعضاء شورا از سوی شهرداری، موضوع دیگری بود که نورا ترجیح داد با یک پاسخ کوتاه و اینکه شهردار باید در این خصوص پاسخ دهد، بسنده کرد.
درنهایت نخستین نشست خبری اعضای شورای گرگان در سال جاری پس از ۳.۵ ساعت در غیاب یوسفی، کلاتی، فدوی و قدس مفیدی به پایان رسید و البته کلاتی عضو باسابقه شورا و تنها عضو ۴ دوره تنها، عضوی بود که پس از اعلام رسمی پایان این جلسه وارد صحن علنی شد.
نظر شما