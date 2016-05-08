به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین هفته از پانزدهمین دوره رقابتهای لیگبرتر از ساعت ۱۸ امروز یکشنبه با برگزاری هشت دیدار همزمان در ورزشگاههای مختلف برگزار شد که در پایان نتایج زیر رقم خورد:
* پدیده مشهد صفر - استقلال خوزستان یک
گل: حسن بیت سعید (۳۰)
* نفت تهران ۲ - فولاد خوزستان یک
گل: سعید لطفی(۴۴) و علیرضا عزتی (۸۶) برای نفت، محمد اهل شاخه (۸۶) برای فولاد
* ملوان یک - صبای قم یک
گل: سعید یوسف زاده(۲۱) برای ملوان، فرید بهزادی کریمی(۸۵) برای صبای قم
* راهآهن یک- سپاهان صفر
گل: مهرداد محمدی(۵۵)
* ذوبآهن ۳ - سیاهجامگان یک
گلها: حسین کریمی(۴۰) برای سیاهجامگان، علی حمام (۵۷) و مهدی رجب زاده (۷۲ - پنالتی و ۷۹) برای ذوبآهن
* استقلال اهواز یک - سایپا ۲
گلها: عادل کلاه کج (۷۰) برای استقلال اهواز، حامد شیری(۸۱) غلامرضا رضایی (۸۳) برای سایپا
