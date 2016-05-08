  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۵۸

هفته بیست و نهم لیگ برتر؛

استقلال خوزستان در مشهد صدرنشین شد/ سیاه‌جامگان در سراشیبی سقوط

استقلال خوزستان در مشهد صدرنشین شد/ سیاه‌جامگان در سراشیبی سقوط

هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال با برتری استقلال خوزستان، نفت تهران، راه‌آهن، ذوب‌آهن و سایپا به پایان رسید. استقلال خوزستان با پیروزی برابر پدیده مشهد صدرنشین لیگ برتر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین هفته از پانزدهمین دوره رقابتهای لیگ‌برتر از ساعت ۱۸ امروز یکشنبه با برگزاری هشت دیدار همزمان در ورزشگاه‌های مختلف برگزار شد که در پایان نتایج زیر رقم خورد:

* پدیده مشهد صفر - استقلال خوزستان یک
گل: حسن بیت سعید (۳۰)

* نفت تهران ۲ - فولاد خوزستان یک
گل: سعید لطفی(۴۴) و علیرضا عزتی (۸۶) برای نفت، محمد اهل شاخه (۸۶) برای فولاد

* ملوان یک - صبای قم یک
گل: سعید یوسف زاده(۲۱) برای ملوان، فرید بهزادی کریمی(۸۵) برای صبای قم

* راه‌آهن یک- سپاهان صفر
گل: مهرداد محمدی(۵۵)

* ذوب‌آهن ۳ - سیاه‌جامگان یک
گل‌ها: حسین کریمی(۴۰) برای سیاه‌جامگان، علی حمام (۵۷) و مهدی رجب زاده (۷۲ - پنالتی و ۷۹) برای ذوب‌آهن

* استقلال اهواز یک - سایپا ۲
گل‌ها: عادل کلاه کج (۷۰) برای استقلال اهواز، حامد شیری(۸۱) غلامرضا رضایی (۸۳) برای سایپا

کد مطلب 3619946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها