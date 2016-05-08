روزانه مشكلات ۵۰ واحد حاضر در شهركهاي صنعتي كشور برطرف مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی عصر يكشنبه در جلسه كارگروه رفع موانع توليد استان فارس، گفت: از ميان بیش از ۸۷ هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در کشور بیش از ۳۷ هزار واحد در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند.

وي ادامه داد: راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی که از چرخه تولید خارج شده و یا پایین‌تر از ظرفیت مشغول به کار و فعالیت هستند، از اولویت‌های اصلی سازمان است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: در سال عمل به اقتصاد مقاومتي قرار داريم بنابر اين بايد اولويت فعاليت هاي خود را بر روي واحدهاي نيمه كاره و تعطيل در شهرك هاي صنعتي كشور و استان فارس قرار دهيم.

يزداني با اشاره به وضعيت صنايع حاضر در شهرك هاي صنعتي كشور، گفت: در حال حاضر ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتي راکد و ۲ هزار واحد صنعتي نیمه فعال در کشور وجود دارد هرچند كه روزانه مشكل ۵۰ واحد برطرف مي شود.

وي تاكيد كرد: آنچه كه مد نظر ما قرار دارد افزايش كيفت در شهرك هاي صنعتي كشور است كه در اين راستا تمامي واحد هايي را كه در سال گذشته به بهره برداري رسيده اند را مورد بررسي و بازرسي قرار خواهيم داد.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي كشور با بيان اينكه استفاده از تسهيلات مناسب براي سرعت بخشيدن به فعاليت واحد هاي صنعتي بايد مد نظر قرار داده شود، گفت: استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي و صنايع كوچك بايد بيش از گذشته مد نظر قرار داده شود زيرا در سال جاري اعتبارات مناسبي براي افزايش توليد و اشتغال در نظر گرفته شده است.

يزداني تاكيد كرد: در حال حاضر ۵۱۰ طرح در شهرك هاي صنعتي فارس پيشرفت بيش از ۶۰ درصد دارند كه مي توانند در سال جاري به بهره برداري برسند.