مین های داعش ساخت کدام کشورهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، مرکز بین المللی مین روبی نیروهای نظامی روسیه در جریان پاکسازی شهر باستانی پالمیرا در سوریه، از ساخته شدن مین های مورد استفاده داعش در کشورهای روسیه، چین، آمریکا و ایتالیا خبر داد.

«یوری استاواتسکی»، از شرکت مهندسین روسی گفت: مین های کشف شده از نوع روسی، آمریکایی، چینی و ایتالیایی هستنند. اما مشخصات روی آنها از بین برده شده است.

وی با اشاره به وضعیت تعلیم نیروهای ضد تروریسم گفت: افسران ضد تروریسم نتایج خوبی در تمرین ها از خود به جای گذشته اند. آنها شیوه ساخت مین های ساخت خودی (جهت خنثی کردن) را به خوبی یاد گرفته اند.