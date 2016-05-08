به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، علی نمازی اظهار داشت: این فرصت‌ها در زمینه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، انرژی و میراث فرهنگی و گردشگری بوده است.

وی از برگزاری ۱۰ نشست سرمایه‌گذاری با حضور مدیران دستگاه‌های عضو مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یزد در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: این نشست‌ها ۴۵ مصوبه داشته است.

نمازی، تجهیز مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، ارائه گزارش مشوق‌های قانونی قابل ارائه به متقاضیان، ارائه لیست نهایی فرصت‌های شاخص سرمایه‌گذاری استان، دریافت نظرات تکمیلی اعضای مرکز در مورد لوح فشرده «یزد سرزمین فرصت‌های سرمایه‌گذاری»، دریافت نظرات پیشنهادی اعضاء در مورد مشوق‌های ملی و استانی، ارائه گزارش در مورد وضعیت واحدهای خرد اقتصادی، ارائه گزارش در مورد مؤلفه ضعف بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و ارائه گزارش برقراری خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری بین ایران و کره جنوبی برای تامین مالی را از جمله این مصوبات برشمرد.

وی همچنین تصریح کرد: سال گذشته ۹ جلسه با سرمایه‌گذاران کشورهای ژاپن، آلمان، چین، کره جنوبی، ایتالیا و فرانسه در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تشکیل شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از صدور یک مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای یک گروه اقتصادی کشور چین از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با سرمایه‌ مصوب ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در زمینه تولید کاشی و سرامیک در سال گذشته خبر داد.