۵۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتي در فارس به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي سپاه فجر فارس، سرهنگ پاسدار اسماعیلی رئيسي با گرامیداشت فرارسیدن هفته بسیج سازندگی، گفت: سازمان بسیج سازندگی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی اقدامات متعددی را در سراسر استان اجرا نموده است، اگر همه اقشار جامعه در عرصه های اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کنند شاهد پیشرفت و خودکفایی اقتصادی خواهیم بود.



وی افزود: اقتصاد مقامتی، هم اقتصادی درون‌گرا است که به توان داخلی اهمیت می دهد و هم اقتصادی برون‌گراست که به تولید محصولات با کیفیت برای داخل کشور و همینطور صادرات در راستای تولید ثروت برای جامعه نگاه ویژه ای دارد.



رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه فجر با بیان اینکه سپاه پاسداران و بسیج قدم های بزرگی در راستای حمایت از کارآفرینان و اشتغالزایی برداشته اند، گفت: همزمان با هفته بسیج سازندگی از ۵۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتی در سراسر استان به بهره برداری می رسند.



وی با بیان اینکه طرح " قطب‌بندی روستاها " در سال ۱۳۹۵ جرا می شود، گفت: موفقیت این طرح در گرو مشارکت و همکاری مردم خواهد بود، در قالب این طرح با شناسایی محصول غالب هر روستا، فرآیند تولید محصول و ارائه تسهیلات متناسب با آن، بصورت بهتر و موثرتر از تولید محصولات حمایت می کنیم در این حوزه کمک کنیم، هدف اصلی این طرح اشتغالزایی، شکوفایی تولید در روستاها و در نتیجه بازگشت مهاجران به روستاست.



اسماعیلی با بیان اینکه سپاه پاسداران در سالی که گذشت بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در زمینه راه‌اندازی واحدهای تولیدی زودبازده به شهروندان فارس ارائه نموده است، گفت: سازمان بسیج سازندگی سپاه فجر با هدف بازاریابی و کمک به فروش بهتر محصولات تولید شده پروژه های اقتصاد مقاومتی در فواصل زمانی منظم اقدام به برپایی نمایشگاه های عرضه مستقيم کالا می كند.



وی با اشاره به اینکه سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب بعنوان " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل " نامیده شده است، گفت: این نامگذاری نشان دهنده اهمیت مسئله اقتصاد است، اکنون زمان اقدام، عمل و تلاش برای رفع مشکلات و شکوفایی اقتصاد است، برای اینکه اقتصادی مستقل و پویا داشته باشیم همه مردم و مسئولان باید تلاش کنند.



رئيس بسيج سازندگي سپاه فجر فارس با بیان اینکه ماموریت اصلی سازمان بسیج سازندگی، ایجاد فضای کار و تلاش برای جوانان است، گفت: ایجاد فضای کار و اقتصاد پویا نقش موثری در مقابله با تهدیدات فرهنگی و همچنین محرومیت زدایی خواهد داشت، البته برای تحقق این اهداف، همکاری و تعامل با رسانه ها موضوعی است که نباید فراموش شود.