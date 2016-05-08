به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوعی اقدم عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: ارتقا معلومات ریاضی دانش‌آموزان از اهداف خانه ریاضیات است و به دلیل اینکه ریاضی مادر علوم محسوب می‌شود، خانه ریاضیات برنامه‌های متنوعی برای ارتقا کیفی و کمی معلومات دانش آموزان استان فراهم ساخته است.

وی با تأکید به اینکه مجموعه برنامه‌های خانه ریاضیات آینده درخشانی را برای وضعیت این درس در مدارس و در بین دانش‌آموزان موجب می‌شود، ابراز امیدواری کرد تا دو سال آینده ریاضی پایه‌های مختلف تحصیلی با رشد قابل‌توجه همراه شود.

رئیس خانه ریاضیات اردبیل به برگزاری کلاس‌های رفع اشکال، برگزاری کلاس‌های آموزش ضمن خدمت معلمان، برگزاری جلسات توجیهی با دبیران و معلمان ریاضی و برگزاری مسابقات مختلف ریاضی در طول ۱۰ ماه فعالیت خانه اشاره کرد.

نوعی اقدم افزود: از جمله برنامه‌هایی که با استقبال همراه است، کلاس‌های رفع اشکال ریاضی است که برای تمامی مقاطع تحصیلی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان به همراه والدین خود می‌توانند از کلاس‌های رفع اشکال استفاده کنند، اضافه کرد: کلاس‌ها در هر روز جمعه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ عصر در محل خانه ریاضیات برگزار می‌شود.

رئیس خانه ریاضیات استان با بیان اینکه خانه ریاضیات برای کلاس‌های رفع اشکال رقمی هزینه دریافت نمی‌کند، تأکید کرد: ۴۰ درصد از هزینه تمام شده ما از محل شهریه و ۶۰ درصد از محل اعتبارات فرهنگی شهرداری‌ها تأمین می‌شود.