برنامه ای برای استقرار سامانه دفاع هوایی در دریای سیاه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «فرانک رز» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات گفت: آمریکا برنامه ای برای استقرار سامانه موشکی در دریای سیاه ندارد.

وی افزود: سامانه دفاع موشکی آمریکا، روسیه را هدف قرار نخواهد داد. ما این را چند سال پیش مطرح کردیم. اگر نگاهی به اسناد سیاست های ما طی ۲۰ سال گذشته بیندازید ما به صراحت بیان کرده ایم که ما به دنبال از بین بردن بازدارندگی استراتژیک روسیه حتی در لهستان نیستیم.

«فرانک رز» ادامه داد: سامانه مستقر در لهستان و رومانی برای مقابله با تهدیدات ناشی از خارج منطقه یورو – آتلانتیک طراحی شده اند. این (سامانه) روسیه را هدف قرار نداده است.

گفتنی است، وزیر خارجه روسیه روز گذشته با واکنش نسبت به آنچه او اقدامات تحریک آمیز آمریکا در منطقه آرام – آسیا گفته بود که ما در مورد سیستم موشکی مستقر آمریکا در اروپا نیز گزارش هایی داریم که این (سیستم) ما را هدف قرار نخواهد داد اما تصور ما چیزی جز این است. اگر این (سیستم) روسیه را هدف قرار نمی دهد، پس ما نیاز به دریافت ضمانت های حقوقی سفت و سختی هستیم که عدم این هدف گیری را تایید کند.