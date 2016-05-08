به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری عصر یکشنبه در جلسه ساماندهی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش به‌ضرورت استفاده بهینه از نیروی انسانی در حوزه آموزش تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ساماندهی، مدیریت و بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی از اهداف آموزش‌وپرورش در سال اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرد: بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی به جد در سال جاری پیگیری خواهد شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با اذعان به همکاری ۱۸ هزار و ۴۳۲ نفر با آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد: به منظور استفاده بهینه در فاز نخست با برگزاری دوره‌های ضمن خدمت لازم است سطح دانش و مهارت منابع انسانی ارتقا یابد.

ناصری تصریح کرد: علاوه بر این با ارتقا سطح انگیزش، رفاه و منزلت اجتماعی نیروی انسانی می‌توان زمینه کیفی سازی خدمات ارائه شده را فراهم ساخت.

وی با اشاره به جابه‌جایی سالانه طیفی از نیروهای انسانی استان متذکر شد: این مهم در برخی مواقع موجب اختلال در فرایند آموزش می‌شود و به همین منظور ساماندهی اهمیت ویژه دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان درعین‌حال به‌ضرورت به کار گیری صحیح نیروهای انسانی و ممانعت از بیکار ماندن نیروها تأکید کرد و افزود: به دلیل کثرت نیروها در برخی مناطق و نواحی این مهم تجربه می‌شود که با ساماندهی می‌توان تا حد قابل‌توجهی تعدیل کرد.

ناصری به ایجاد ثبات در نیروهای انسانی نیز اشاره کرد و گفت: مجموعه این اقدامات در سال جاری می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی منابع انسانی آموزش‌وپرورش را تعدیل سازد.