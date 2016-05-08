۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۴۹

مدیرکل آموزش‌وپرورش اردبیل:

نیروهای آموزشی در اردبیل ساماندهی می‌شوند

اردبیل – مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل از ساماندهی نیروهای آموزشی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری عصر یکشنبه در جلسه ساماندهی نیروی انسانی  آموزش‌وپرورش به‌ضرورت استفاده بهینه از نیروی انسانی در حوزه آموزش تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ساماندهی، مدیریت و بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی از اهداف آموزش‌وپرورش در سال اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرد: بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی به جد در سال جاری پیگیری خواهد شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با اذعان به همکاری ۱۸ هزار و ۴۳۲ نفر با آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد: به منظور استفاده بهینه در فاز نخست با برگزاری دوره‌های ضمن خدمت لازم است سطح دانش و مهارت منابع انسانی ارتقا یابد.

ناصری تصریح کرد: علاوه بر این با ارتقا سطح انگیزش، رفاه و منزلت اجتماعی نیروی انسانی می‌توان زمینه کیفی سازی خدمات ارائه شده را فراهم ساخت.

وی با اشاره به جابه‌جایی سالانه طیفی از نیروهای انسانی استان متذکر شد: این مهم در برخی مواقع موجب اختلال در فرایند آموزش می‌شود و به همین منظور ساماندهی اهمیت ویژه دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان درعین‌حال به‌ضرورت به کار گیری صحیح نیروهای انسانی و ممانعت از بیکار ماندن نیروها تأکید کرد و افزود: به دلیل کثرت نیروها در برخی مناطق و نواحی این مهم تجربه می‌شود که با ساماندهی می‌توان تا حد قابل‌توجهی تعدیل کرد.

ناصری به ایجاد ثبات در نیروهای انسانی نیز اشاره کرد و گفت: مجموعه این اقدامات در سال جاری می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی منابع انسانی آموزش‌وپرورش را تعدیل سازد.

محمد میرزایی ناطق

