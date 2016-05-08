شاعر «گنجشکک اشی مشی» در قطعه هنرمندان کازرون آرام می گیرد

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کازرون با بیان این مطلب، به خبرنگار مهر گفت: آیین خاکسپاری مرحوم حسن حاتمی، نویسنده، محقق، شاعر کازرونی که پیشتر در کسوت آموزگاری قرار داشت، دوشنبه ۲۰ اردیبهشت همزمان با آغاز دهه فرهنگ کازرون در قطعه هنرمندان این شهر برگزار می شود.

جواد صادقی با بیان اینکه مرحوم حاتمی در اواخر عمر خود به کتابفروشی در شهر کازرون مشغول بود، ادامه داد: در تلاشیم همزمان با برگزاری دهه فرهنگ کازرون که از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود شب شعر مرحوم حاتمی با مشارکت انجمن شعر و ادب کازرون برگزار شود.

دبیر ستاد برگزاری دهه فرهنگ کازرون با اعلام اینکه دهه فرهنگ کازرون بزرگداشت مرحوم حسن حاتمی را گرامی خواهد داشت، یادآور شد: دهه فرهنگ کازرون همچنین میزبان غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

وی همچنین از برگزاری شب ناصر دیوان و شب هنرمندان در طول برگزاری دهه فرهنگ کازرون نام برد و افزود: شب های هشتم و نهم دهه فرهنگ کازرون با حضور محمود پاک نیت و مهدی فقیه میزبان گروهی از پژوهشگران، محققان و استادان دانشگاه های ایتالیا و استرالیا در رشته های مرمت و میراث فرهنگی است.

سرپرست ارشاد کازرون از بازدید گروه نامبرده از شهر تاریخی و باستانی بیشاپور خبر داد.

حسن حاتمی شاعر «گنجشکک اشی مشی» در شهرستان کازرون فارس دار فانی را وداع گفت.

ما بسیاریم، باورها و رفتارها، جغرافیای طبیعی كازرون، هزار سال شعر كازرون ازجمله آثار وی به شمار می رود.