به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای همزمان هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر که از ساعت ۱۸ در ورزشگاه آزادی آغاز شده است، تیم های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری ۳ بر ۲ تراکتورسازی به پایان رسید. امین حاج محمدی(۱۳) و سجاد شهباززاده(۴۸) برای استقلال و آگوستوسزار(۲۲)، سروش رفیعی(۴۲) و آلویز نانگ(۷۹) برای تراکتورسازی گل زدند.

این دیدار در شرایطی با حضور پرتعداد طرفداران دو تیم آغاز شد که در همان دقایق ابتدایی درگیری از راه دوری بین امیر قلعه نویی و سیدمهدی رحمتی رخ داد و تا حدودی اوضاع روی سکوها را متشنج کرد. با این حال استقلال با استفاده از حمایت هواداران پرتعدادترش توانست بازی بهتری را به نمایش بگذارد.

در دقیقه ۱۳ این دیدار شاگردان پرویز مظلومی موفق شدند به گل نخست بازی دست پیدا کنند. در این دقیقه امین حاج محمدی توپ ارسالی خسرو حیدری را با ضربه ای نه چند محکم درون دروازه تراکتورسازی فرستاد تا هیجان را در ورزشگاه به اوج برساند.

با این حال این پایان کار در نیمه اول نبود و تراکتورسازان چند دقیقه بعد توانستند روی دفع ناقص مهدی رحمتی دروازه استقلال را باز کنند. در دقیقه ۲۲ توپی که رحمتی نتوانسته بود به خاطر برخورد با مدافع خودی خوب دفع کند را بازیکنان تراکتور به مقابل دروازه رساندند و آگوستوسزار با یک ضربه آرام دروازه را باز کرد تا همه چیز از نو آغاز شود.

درحالی که دو تیم کار را با تساوی ادامه می دادند در دقیقه ۴۲ تراکتورسازی روی حرکت خوب سروش رفیعی به گل دوم دست پیدا کرد. این بازیکن درون محوطه جریمه پس از کنترلی عالی و جا گذاشتن بازیکنان استقلال دروازه رحمتی را باز کرد.

با شروع نیمه دوم استقلال خیلی زود به گل تساوی رسید و سجاد شهباززاده با ضربه ای سر زیبا گل دوم آبی پوشان را به ثمر رساند. در ادامه دو تیم تلاش زیادی برای رسیدن به گل کردند که در نهایت تراکتورسازی در دقیقه ۷۹ روی اشتباه مسلم امین حاج محمدی مدافع استقلال به گل سوم رسید. در این دقیقه حاج محمدی که قصد دریبل مهاجم حریف را داشت اسیر بازی خوانی او شد و نانگ با توپ ربایی و ورود به محوطه جریمه درواززه رحمتی را برای سومین بار باز کرد.