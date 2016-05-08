برتری پرسپولیس برابر گسترش/شاگردان برانکو موقتا به صدرجدول رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر دو تیم پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری چهار بر دو تیم پرسپولیس به پایان رسید.

فرشاد احمدزاده در دقیقه ۳۱ و محمدانصاری در دقیقه ۴۲ دو گل تیم پرسپولیس را در نیمه اول به ثمر رساندند. با شروع نیمه دوم محمد ابراهیمی در دقیقه ۵۶ گل تیم گسترش فولاد را به ثمر رساند. دیگر گل های تیم پرسپولیس را در این دیدار امید عالیشاه در دقیقه ۶۹ و ۸۵ به ثمر رساند. گل دوم تیم گسترش فولاد را نیز داریوش شجاعیان در دقیقه ۸۷ به ثمر رساند.

شاگردان برانکو با این سه امتیاز موقتا به صدرجدول رسیدند چراکه هنوز بازی تیم استقلال خوزستان به پایان نرسیده است.