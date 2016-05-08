شاگردان دایی در مقابل وی/ گل دقایق پایانی کار دست ملوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال، عصر امروز تیم های ملوان بندرانزلی و صبای قم در ورزشگاه تختی انزلی به مصاف هم رفتند.

این بازی را «علیرضا فغانی» با کمک «علی میرزا بیگی» و «مهدی الوندی» سوت زد.

ملوان بندرانزلی در این بازی با ترکیب نیما میرزا زاد، عزت‌الله پورقاز، مازیار زارع، سید جلال رافخایی، سید محمد ستاری، حسین ماهینی، محمد حسین کنعانی، صادق محرمی(۶۳- فرزاد جعفری)، رضا درویشی(۸۸- حسین شنانی)، سعید یوسف زاده (۷۰- پژمان نوری) و محمد آبشک در زمین حاضر شدند.

همچنین برای صبای قم نیز میلاد فراهانی، مسعود حق جو، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین صادقی، فرید بهزادی، محمد قاضی، محمد امین آرام طبع، عبدالکریم اسلامی، فرشید باقری، سید مهدی حسینی (۴۵-داوود بهادری)، اکبر صادقی به میدان رفتند.

بازیکنان ملوان با لباس هایی منقوش به چهره شهید مدافع حرم انزلی سرتیپ دوم پاسدار «جواد دوربین» در زمین حضور یافتند.

در شروع دیدار مازیار زارع، حسین ماهینی و حسین کنعانی شاگردان علی دایی سمت وی رفته و به خوش و بش پرداختند.

گل های این دیدار توسط «سعید یوسف زاده» در دقیقه ۲۳ برای ملوانان و «فرید بهزادی» در دقیقه ۸۶ برای صبای قم به ثمر رسید.

کارت های زرد این دیدار در دقیقه ۲۷ به «فرشید باقری» از تیم صبای قم و سید محمد ستاری در دقیقه ۴۰ رسید.

تماشاگران ملوان با داشتن بنرهایی یاد مهرداد اولادی را گرامی داشتند.

نیما میرزازاد دروازهذبان جوان ملی پوش ملوان در این دیدار عملکرد خوبی از خود بجا گذاشت.

برای این دیدار پنج دقیقه وقت اضافه منظور شد.