خنجر انتقام بر قلب استقلال/ چشمک پرسپولیس به جام/ پدیده شانس اول!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: هفته بیست و نهم از پانزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر عصر یکشنبه با برگزاری هشت دیدار همزمان به پایان رسید که بازهم تکلیف قطعی قهرمان و دو تیم دیگر باقی مانده برای سقوط مشخص نشد.

در بین سه تیم مدعی کسب عنوان قهرمانی استقلال تهران نتوانست همچنان در کورس بماند و در دیدار سخت و نفسگیری که برابر تراکتورسازی داشت نتیجه را واگذار کرد تا با اختلاف سه امتیازی در انتظار نتایج عجیب پرسپولیس و استقلال خوزستان در هفته پایان باشد.

استقلال دیداری را واگذار کرد که یک طرف آن امیر قلعه نویی بود و روز سخت و پرحاشیه ای را هم پشت سرگذاشت. این دیدار برای تراکتورسازی و قلعه نویی انتقامی بود چرا که آنها در تبریز نتیجه را به آبی پوشان تهرانی واگذار کردند تا شاگردان مظلومی فینالیست جام حذفی شوند.

پرسپولیس که با شکست برابر نفت کارش برای قهرمانی را سخت کرده بود، در دیدار برابر گسترش فولاد به یک پیروزی پرگل رسید و به رده دوم صعود کرد اما همچنان با دو اختلاف تفاضل گل شانس دوم قهرمانی است. شاگردان برانکو ایوانکوویچ باید در هفته پایانی در ورزشگاه آزادی برابر راه آهن به میدان بروند و به یک برد پرگل دست پیدا کنند تا شانس اول قهرمانی باشند.

استقلال خوزستان که «پدیده» این فصل رقابت های لیگ برتر است در مشهد یک بر صفر پدیده را شکست داد و از باخت همنام تهرانی اش برابر تراکتورسازی نهایت استفاده را برد و صدرنشین شد. حالا فرصت قهرمانی در اختیار عبدالله ویسی و شاگردانش است که با پیروزی در هفته آخر برابر ذوب آهن قهرمان شوند.

در قعر جدول هم هر چند شانس راه آهن و سیاه جامگان برای سقوط بیشتر از ملوان است اما بازهم کار به هفته آخر کشیده شد. با این حال راه آهن چون باید هفته آخر به مصاف پرسپولیس برود کار سختی برای ماندن در لیگ برتر دارد. قبل از این سقوط استقلال اهواز به دسته اول قطعی شده بود.

نتایج دیدارهای هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر به شرح زیر است: