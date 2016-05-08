۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۰:۱۰

حاشیه های دیدار گسترش فولاد – پرسپولیس؛

سرود قهرمانی طرفداران پرسپولیس در تبریز/ تشویق شدید کمالوند

سرود قهرمانی طرفداران پرسپولیس در تبریز/ تشویق شدید کمالوند

تبریز - دیدار دو تیم گسترش فولاد و پرسپولیس تهران به نفع سرخ پوشان تهران به پایان رسید و بعداز پایان بازی طرفداران پرسپولیس در تبریز سرود قهرمانی خواندند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر دو تیم پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری چهار بر دو تیم پرسپولیس به پایان رسید.

فرشاد احمدزاده در دقیقه ۳۱ و محمدانصاری در دقیقه ۴۲ دو گل تیم پرسپولیس را در نیمه اول به ثمر رساندند. با شروع نیمه دوم محمد ابراهیمی در دقیقه ۵۶ گل تیم گسترش فولاد را به ثمر رساند. دیگر گل های تیم پرسپولیس را در این دیدار امید عالیشاه در دقیقه ۶۹ و ۸۵ به ثمر رساند. گل دوم تیم گسترش فولاد را نیز داریوش شجاعیان در دقیقه ۸۷ به ثمر رساند.

شاگردان برانکو با این سه امتیاز به رده دوم جدول صعود کردند و شانس دوم قهرمانی این فصل  لیگ برتر بعداز استقلال خوزستان هستند.

طرفداران گسترش فولاد در این بازی و به خصوص در نیمه دوم به شدت فراز کمالوند را تشویق کردند.

برانکو نیز از طرف هواداران پرسپولیس تشویق شدند.

در نیمه دوم بعداز به ثمر رسیدن اولین گل گسترش فولاد، هواداران گسترش فولاد و پرسپولیس باهم درگیری لفظی پیدا کردند.

استقبال خوبی از طرف تماشاگران پرسپولیس از این بازی انجام شده و در پارکینگ ورزشگاه تعداد زیادی از خودروها و اتوبوس های پلاک تهران مشاهده می شود. بیش از ۱۲ هزار نفر از نزدیک نظاره گر این بازی بودند.

یکی از هواداران نابینای تیم پرسپولیس در ورزشگاه و در بین تماشاگران حضور داشت.

طرفداران تراکتورسازی هم برای حمایت از تیم همشهری به ورزشگاه آمده اند. در صحنه ای که درگیری بین هواداران دو تیم بالا گرفته بود کمالوند به سمت تماشاگران گسترش فولاد رفت و آنها را به آرامش فرخواند.

سرمربی تیم پرسپولیس در نیمه دوم در چند صحنه به شدت بر عملکرد داور بازی معترض بود.

کمال کامیابی نیا و شهرام گودرزی در دقیقه ۶۱ درگیری لفظی با هم پیدا کردند و همین امر موجب شد تا داور به هر دو بازیکن کارت زرد نشان دهد.

اشکان خورشیدی داور وسط این بازی در نیمه دوم مصدوم شد و پزشک تیم پرسپولیس وی را مداوا کرد.

