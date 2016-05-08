۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۰:۱۶

سرمربی تراکتور اسکورت شد؛

درگیری قلعه‌نویی با بازیکنان استقلال و تغییر مسیر به خاطر مجیدی!

پایان دیدار تیمهای فوتبال استقلال و تراکتورسازی تبریز با درگیری برخی از بازیکنان استقلال با امیر قلعه نویی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم فوتبال استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز عصر یکشنبه در هفته بیست و نهم لیگ برتر با نتیجه ۳ بر ۲ به سود شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید که همین موضوع جنجال و درگیری آبی پوشان و سرمربی تراکتورسازی را در برداشت.

* به محض پایان بازی هواداران استقلال با شعار علیه پرویز مظلومی به نتیجه بد تیمشان اعتراض کردند.

 * فرهاد مجیدی و نظری جویباری بعد از این نتیجه در جایگاه ویژه ماندند و مشغول صحبت شدند.

* بازیکنان تراکتورسازی بارها مهدی رحمتی را کنار کشیدند تا درگیری رخ ندهد.

* قلعه نویی پس از پایان بازی به شدت با سید مهدی رحمتی و فرزاد مجیدی در وسط زمین درگیر شد که سیروس دین محمدی هم وارد این قائله شد و در نهایت با دخالت ماموران از یکدیگر جدا شدند. این درگیری در نهایت با دخالت بهروان و ماموران آرام شد اما کادر فنی استقلال و سید مهدی رحمتی همچنان در زمن ماندند.

* قلعه نویی با اسکورت ماموران بیرون رفت اما همچنان درگیری در زمین و اطراف آن ادامه داشت.

* مهدی رحمتی به سمت تماشاگران رفت و جلوی آنها تعظیم کرد. این اقدام باعث تشویق وی از سوی تماشاگران شد.

* هواداران استقلال به سمت قلعه نویی سنگ و بطری آب پرتاب و وی را بی غیرت خطاب کردند.

* قلعه نویی با دیدن مجیدی در تونل ورزشگاه، مسیر خود را به سمت رختکن عوض کرد.

    • منصور ۲۳:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
      درود بر امیر قلعه نوعی باغیرت. مجیدی شرمت باد که استقلال را زمانی که به شما احتیاج داشت ترک کردید. حالا تا دوبرادر به استقلال ضربه نزنید دست بردار نیستید. هوادار بپاخیر که مجیدی ها بیچاره کردند استقلال را .
    • محسن كرمي ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
      باسلام واحترام خدمت شما عزيزان بنده بعنوان طرفدارمتعصب تيم محبوبم پرسپوليس اين پيروزي روبه خانواده بزرگ پرسپوليس تبريك ميگم. وخيلي خوشحالم كه تيمم افرادبزرگي چون پروين ها-دايي ها-مهدوي كياها-كريمي هاو...رابه فوتبال ايران كه چه عرض كنم به فوتبال دنيامعرفي كردوهميشه اين عزيزان چه باپرسپوليس وچه باتيم هاي ديگري كه درمقابل پرسپوليس بازي كردندبراي ماتماشاگران عزيزومحترم بودند.وخوشحالم كه ورزشگاه بخاطردايي هاو...كه نام شناخته شده اي درجهان هستندپرنميشودبلكه بخاطر عظمت تيممون يعني پرسپوليس پرميشه.

