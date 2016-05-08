به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم فوتبال استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز عصر یکشنبه در هفته بیست و نهم لیگ برتر با نتیجه ۳ بر ۲ به سود شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید که همین موضوع جنجال و درگیری آبی پوشان و سرمربی تراکتورسازی را در برداشت.

* به محض پایان بازی هواداران استقلال با شعار علیه پرویز مظلومی به نتیجه بد تیمشان اعتراض کردند.

* فرهاد مجیدی و نظری جویباری بعد از این نتیجه در جایگاه ویژه ماندند و مشغول صحبت شدند.

* بازیکنان تراکتورسازی بارها مهدی رحمتی را کنار کشیدند تا درگیری رخ ندهد.

* قلعه نویی پس از پایان بازی به شدت با سید مهدی رحمتی و فرزاد مجیدی در وسط زمین درگیر شد که سیروس دین محمدی هم وارد این قائله شد و در نهایت با دخالت ماموران از یکدیگر جدا شدند. این درگیری در نهایت با دخالت بهروان و ماموران آرام شد اما کادر فنی استقلال و سید مهدی رحمتی همچنان در زمن ماندند.

* قلعه نویی با اسکورت ماموران بیرون رفت اما همچنان درگیری در زمین و اطراف آن ادامه داشت.

* مهدی رحمتی به سمت تماشاگران رفت و جلوی آنها تعظیم کرد. این اقدام باعث تشویق وی از سوی تماشاگران شد.

* هواداران استقلال به سمت قلعه نویی سنگ و بطری آب پرتاب و وی را بی غیرت خطاب کردند.

* قلعه نویی با دیدن مجیدی در تونل ورزشگاه، مسیر خود را به سمت رختکن عوض کرد.