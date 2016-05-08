به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر دو تیم پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری چهار بر دو تیم پرسپولیس به پایان رسید.

برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری بعداز این بازی در ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: از این نتیجه بسیار خوشحال هستم و به تمام بازیکنان تیمم افتخار می کنم چراکه آنها امروز خیلی خوب کار کردند و برنامه های مارا به خوبی در زمین اجرا کردند.

وی سپس با اشاره به اینکه برگشتن دوباره به شرایط فعلی بعد از شکست مقابل نفت قابل تقدیر است، گفت: ما امروز خیلی خوب کار کردیم و بازی خوب و پرگلی نیز از خود به نمایش گذاشتیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه با بیان اینکه گسترش فولاد نیز امروز بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت، گفت: تیم تبریزی امروز موقعیت های خوبی داشت که ما اجازه ندادیم آنها به اهداف خود برسند.

وی با بیان اینکه بازیکنان پرسپولیس در طول فصل روند خوبی داشتند، افزود: قهرمانان واقعی پرسپولیس بازیکنانی بودند که در طول فصل نهایت تلاش خود را به کار گرفتند.

برانکو سپس با اشاره به حضور تماشاگران هر دو تیم در ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: حضور این تماشاگران برای ما انرژی مثبتی بود و باعث شد تا نتیجه به نفع ما رقم بخورد، تماشاگران پرسپولیس امروز مسافت زیادی را طی کرده بودند و خود را به تبریز رسانده بودند و فضا را برای ما مناسب کرده بودند.

وی سپس با تاکید بر اینکه تا ثانیه آخر برای قهرمانی می‌جنگیم، گفت: گسترش واقعا حریف سرسختی برای ما بود و خیلی خوشحالم و به بازیکنانم تبریک می گویم که موفق شدیم این بازی را پیروز شویم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه پرسپولیس در نیم فصل دوم خیلی بهتر کار کرد، گفت: تمرکز و تعادل تیم پرسپولیس در بازی امروز باعث شد گسترش فولاد نتواند خوب بازی کند و شکست بخورد.

برانکو ایوانکوویچ با اشاره به اینکه ما امروز خیلی بهتر از گسترش فولاد بودیم، ابراز داشت: گسترش فولاد امروز خوب و جوانمردانه بازی کرد و من به آنها تبریک می گویم.