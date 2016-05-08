توسعه کشور در گرو تربیت دانش آموزانی توانمند است

به گزارش خبرنگار مهر، ذکریا یازرلو، شامگاه شنبه در مراسم تقدیر از معلمان شهرستان رامیان در سالن فرهنگیان رامیان، اظهار کرد: معلم در کلاس درس بر دانش آموزان احاطه دارد و در آنجا حریص و آزمند برای پیشرفت و تعالی دانش آموزان و بشریت است.

وی ادامه داد: علم و قدرت دو مولفه یک تمدن هستند که اراده جهان را تغییر می دهند و علم فرآورده مستقیم آموزگاران همه جوامع بشری است.

وی تصریح کرد: در عمیق ترین احساسات، عواطف و حالات اگر ریشه یابی کنیم و به انتهای آن برسیم، یک معلم را می توانیم مشاهده کنیم.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش کشور با بیان این مطلب که معلمی شغل و حرفه نیست، بلکه ذوق، هنر و توانمندی است، بیان کرد: معلمی در قرآن به عنوان جلوه ای از قدرت لایزال الهی نخست ویژه ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی است.

وی گفت: روز معلم بزرگداشت کسانی است که الف قامتشان در راه تعلیم خوبی ها خمیده شده است و روز کسانی است که در سنگر علم و دانش، سربازانی با اخلاص و دانشمند تربیت کردند.

وی خاطر نشان کرد: امروز روز یاد کردن از گمنامان آشناست، آنان که دفترهای خاطرات از عطر یادشان آکنده است.