  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۲۶

به دلیل عدم حضور اعضا؛

جلسه علنی شورای شهر کرمانشاه برگزار نشد

جلسه علنی شورای شهر کرمانشاه برگزار نشد

کرمانشاه- جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرمانشاه به دلیل عدم حضور اعضا برگزار نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مقرر بود تا ساعت ۱۷ امروز یکشنبه با حضور اعضا برگزار شود اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا، به رسمیت نرسید و برگزار نشد.

سید احسان احسانی که چند جلسه ای است با عنوان نایب رئیس جلسات شورا را اداره می کند با حضور در جمع خبرنگاران اعلام کرد که جلسه برای برگزاری رسمیت نیافت.

طبق تصمیمات اعضای شورا در جلسه قبل قرار بود تا در نشست امروز تعدادی از مسئولان برای ارائه توضیحات در جلسه حضور داشته باشند که جلسه نیز برگزار نشد.

کیومرث احمدی رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز از چند هفته قبل به دلیل وخامت حال جسمانی در جلسات حاضر نشده است و امروز نیز از غایبین بود.

بر اساس قانون، در صورتیکه تعداد اعضا کمتر از ۱۰ نفر باشد جلسات رسمیت نیافته و برگزار نمی شود.

کد مطلب 3619997

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها