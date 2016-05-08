جلسه علنی شورای شهر کرمانشاه برگزار نشد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مقرر بود تا ساعت ۱۷ امروز یکشنبه با حضور اعضا برگزار شود اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا، به رسمیت نرسید و برگزار نشد.

سید احسان احسانی که چند جلسه ای است با عنوان نایب رئیس جلسات شورا را اداره می کند با حضور در جمع خبرنگاران اعلام کرد که جلسه برای برگزاری رسمیت نیافت.

طبق تصمیمات اعضای شورا در جلسه قبل قرار بود تا در نشست امروز تعدادی از مسئولان برای ارائه توضیحات در جلسه حضور داشته باشند که جلسه نیز برگزار نشد.

کیومرث احمدی رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز از چند هفته قبل به دلیل وخامت حال جسمانی در جلسات حاضر نشده است و امروز نیز از غایبین بود.

بر اساس قانون، در صورتیکه تعداد اعضا کمتر از ۱۰ نفر باشد جلسات رسمیت نیافته و برگزار نمی شود.