۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۰:۴۲

رقابتهای قهرمانی ناشنوایان جهان - تهران؛

تیم کشتی فرنگی روسیه قهرمان شد

تیم روسیه به عنوان نخست رقابتهای كشتی فرنگی قهرمانی ناشنوایان جهان دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای كشتی فرنگی قهرمانی ناشنوایان جهان طی روزهای ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد که در پایان تیم روسیه به عنوان قهرمانی رسید.

بر این اساس رده بندی انفرادی و تیمی این رقابتها به شرح زیر است:

۵۹ كیلوگرم: ۱- كریل چولكوف (روسیه) ۲- سارگیس سرگیسیان (ارمنستان) ۳- ویتالی بوتنكو (اوكراین) و ساسلان سیداكو (بلاروس)
۶۶ كیلوگرم: ۱- اسماعیل نصراله یف (روسیه) ۲- یوهان استویلوف (بلغارستان) ۳- گابیك ایگنوای (قزاقستان) و هوگو پاسوس (پرتقال)
۷۱ كیلوگرم: ۱- آندری لازوكین (روسیه) ۲- زورا گریگوریان (ارمنستان) ۳- هیاور آدامیان (بلاروس) و محمد آكدنیز (تركیه)
۷۵ كیلوگرم: ۱- خدیراز مانتاس (لیتوانی) ۲- ماكسیم گراسیموویچ (روسیه) ۳- استاس كروپوسكی (اوكراین) و محمد مرادی (ایران)
۸۰ كیلوگرم: ۱- ابوذر ربیع زاده (ایران) ۲- احمد تولها كاكور (تركیه) ۳- زكیر توردی اف (قرقیزستان) و هریستو پاویلوف (بلغارستان)
۸۵ كیلوگرم: ۱- رومان لاشچنكو (اوكراین) ۲- سیف اله كارادنیز (تركیه) ۳- آیدار بیكوف (قرقیزستان) و ادوارد شیرزادآنوف (روسیه)
۹۸ كیلوگرم: ۱- ایلهان سیتاك (تركیه) ۲- ولادیسلاو تاراسوف (روسیه) ۳- آسیل جان تاجی اف (قزاقستان) و اكبر صابری (ایران)
۱۳۰ كیلوگرم: ۱- كامیل شمشك اوگوژان (تركیه) ۲- غیرت خان شونكو (قزاقستان) ۳- الكساندروس پاپاداتوس (یونان) و محمد امین نعمتی (ایران)

رده بندی تیمی: ۱- روسیه ۶۷ امتیاز  ۲- تركیه ۵۹ امتیاز ۳- اوكراین ۵۰ امتیاز ۴- بلغارستان ۴۷ امتیاز ۵- ایران ۴۵ امتیاز ۶- قزاقستان ۴۰ امتیاز

