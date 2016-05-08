تیم کشتی فرنگی روسیه قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای كشتی فرنگی قهرمانی ناشنوایان جهان طی روزهای ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد که در پایان تیم روسیه به عنوان قهرمانی رسید.

بر این اساس رده بندی انفرادی و تیمی این رقابتها به شرح زیر است:

۵۹ كیلوگرم: ۱- كریل چولكوف (روسیه) ۲- سارگیس سرگیسیان (ارمنستان) ۳- ویتالی بوتنكو (اوكراین) و ساسلان سیداكو (بلاروس)

۶۶ كیلوگرم: ۱- اسماعیل نصراله یف (روسیه) ۲- یوهان استویلوف (بلغارستان) ۳- گابیك ایگنوای (قزاقستان) و هوگو پاسوس (پرتقال)

۷۱ كیلوگرم: ۱- آندری لازوكین (روسیه) ۲- زورا گریگوریان (ارمنستان) ۳- هیاور آدامیان (بلاروس) و محمد آكدنیز (تركیه)

۷۵ كیلوگرم: ۱- خدیراز مانتاس (لیتوانی) ۲- ماكسیم گراسیموویچ (روسیه) ۳- استاس كروپوسكی (اوكراین) و محمد مرادی (ایران)

۸۰ كیلوگرم: ۱- ابوذر ربیع زاده (ایران) ۲- احمد تولها كاكور (تركیه) ۳- زكیر توردی اف (قرقیزستان) و هریستو پاویلوف (بلغارستان)

۸۵ كیلوگرم: ۱- رومان لاشچنكو (اوكراین) ۲- سیف اله كارادنیز (تركیه) ۳- آیدار بیكوف (قرقیزستان) و ادوارد شیرزادآنوف (روسیه)

۹۸ كیلوگرم: ۱- ایلهان سیتاك (تركیه) ۲- ولادیسلاو تاراسوف (روسیه) ۳- آسیل جان تاجی اف (قزاقستان) و اكبر صابری (ایران)

۱۳۰ كیلوگرم: ۱- كامیل شمشك اوگوژان (تركیه) ۲- غیرت خان شونكو (قزاقستان) ۳- الكساندروس پاپاداتوس (یونان) و محمد امین نعمتی (ایران)

رده بندی تیمی: ۱- روسیه ۶۷ امتیاز ۲- تركیه ۵۹ امتیاز ۳- اوكراین ۵۰ امتیاز ۴- بلغارستان ۴۷ امتیاز ۵- ایران ۴۵ امتیاز ۶- قزاقستان ۴۰ امتیاز