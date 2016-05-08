۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۰:۴۲

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی:

مطالعه مستمر و به روز بودن معلمان به موفقیت آموزش کمک می کند

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: به روز بودن معلمان، مطالعه مستمر، تسلط به زبان خارجی و توجه به محتوای کیفی آموزش مهمترین راهکار برای ارتقاء نظام تعلیم و تربیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی روز یکشنبه در همایش تکریم و تجلیل از پیشکسوتان، معلمان مدارس استثنایی که در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: شهید مطهری معلمی مخاطب شناس، زمان شناس و فیلسوف بود که با احاطه بر علوم و فنون عصر تاثیر زیادی در تعلیم و تربیت داشت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تصریح کرد: افکار شهید مطهری در جامعه اسلامی همچنان جاری و ساری است و معلمان با الگو گرفتن از این شخصیت والامقام می توانند در تربیت آینده سازان کشور نقش موثری ایفا کنند.

وی بیان کرد: آثار شهید مطهری برای همه مفید و درس زندگی است و توصیه می کنیم همه آثار بویژه کتاب تحریفات عاشورا را حتما مطالعه کنید و با مسائل مهم و دغدغه های شهید بیشتر اشنا شوید.

قدمی گفت: با تنگناهای مالی و محدودیت هایی که دولت در سالهای گذشته داشته تلاش کرده حمایت لازم را از معلمان داشته باشد و گامهای خوبی در این راستا برداشته است.

وی بیان کرد: فعالیت‌های سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سخت ‌ترین شرایط ممکن انجام شده و در سایه معلمانی دلسوز و پرتلاش شاهد خدماتی ارزشمند به دانش آموزان استثنایی هستیم که این خدمات جای تقدیر دارد.

قدمی اضافه کرد: بخشی از مشکلات حوزه تعلیم و تربیت را می‌توان بدون هزینه حل کرد و داشتن نیروی انسانی در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: آگاهی از توانمندی‌ها، شناسایی نیروهای انسانی و هدایت این ظرفیت‌ها، تحولاتی را در حوزه آموزش و پرورش به همراه دارد که از این مسائل نبیاد غفلت کرد.

قدمی خاطرشان کرد: استفاده از دانش روز و افزایش مطالعه از مسائل مهمی است که باید معلمان در فعالیت‌های خود در نظر بگیرند.

وی تصریح کرد: در دو سال گذشته محتوای آموزشی برای معلمان تعریف شده تا آموزش‌های بخش استثنایی زمینه ارتقاء کیفیت ‌در حوزه تعلیم و تربیت دانش ا» وزان این بخش را بخوبی مهیا کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: در حوزه آموزش و پرورش فعالیت‌هایی انجام و شاخص‌هایی دراین حوزه تعریف شده اما فرایند یادگیری بسیار متفاوت است و اتفاقی که در آموزش و پرورش استثنایی رخ داده موجب تحول و ارتقاء تحصیل در مدارس عادی شده که این روند قابل توجه است.

قدمی اظهارداشت: به روز بودن، آشنایی با روشهای جدید، توجه به محتوی و کیفیت و تسلط به زبان خارجی می تواند ما را در ماموریتهای خطیر تعلیم و تربیت موفق کند.

وی گفت: با همه مشکلات دولت افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بیانگر رویکرد حمایتی دولت از نظام تعلیم و تربیت است که امیدواریم با گشایش های اعتباری بتوان اعتبارات بیشتری را جذب این نهاد کرد.

در این مراسم از معلمان نمونه مدارس استثنایی تجلیل شد.

