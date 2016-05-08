عزل و نصب مدیران و فرمانداران دراستان همدان براساس مصلحت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیک بخت بعدازظهر یکشنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی استان همدان با بیان اینکه قصد جابه‌جایی فرمانداری را در استان همدان ندارم و اگر قرار باشد فرمانداری تغییر کند براساس مصلحت مردم خواهد بود، گفت: در عزل و نصب مدیران و فرمانداران به توصیه کسی گوش نمی‌دهم.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه تنها براساس مصلحت مردم در این زمینه اقدام خواهم کرد، گفت: اعضای شورای اسلامی استان همدان نیز در این زمینه توصیه نکنند.

وی با بیان اینکه به برگزاری انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در شهرستان های رزن و ملایر اشاره کرد و گفت: برخی به دنبال دخالتهایی در انتخابات بودند که از آن جلوگیری و انتخابات در آرامش و سلامت برگزار شد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه شورا، تبلور و جلوه گاه مردم سالاری دینی است، گفت: ادای تکلیف نمایندگی مردم در این است كه منافع شخصی را به منافع عمومی ترجیح ندهیم.

وی با بیان اینکه دولت دو لایحه یكپارچه سازی مدیریت شهری و درآمد پایدار شهرداری ها را بزودی برای تصویب به مجلس ارائه می دهد، گفت: شوراها باید به خواسته های مردم توجه کنند.

نیک بخت با بیان اینکه شهرداری ها و شوراها در اقتصاد مقاومتی می توانند سازنده و موثر باشند و سرمایه گذار را تشویق كنند که به استان بیاید، گفت: نباید كاری كرد كه سرمایه گذار از ورود به استان پرهیز كند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه باید دنبال بخش خصوصی برویم، گفت: تصمیم بر این است كه با حمایت مردم رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود.

مردم رای داده اند تا شوراها از منافع آنها صیانت كنند

وی همچنین با بیان اینکه شوراها در امور مردم دخیل هستند و مردم رای داده اند تا شوراها از منافع آنها صیانت كنند، گفت: شوراها باید شهرداران را به عنوان فرمانبر مردم ببینند.

نیک بخت با بیان اینکه مردم نظر خود را در قالب رای اعلام می‌کنند، گفت: اگر شورائیان منافع مردم را در نظر بگیرند به طور قطع پاسخ آن را از مردم دریافت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه شورایی که با مردم باشد جایگاه خود را پیدا می‌کند، عنوان کرد: شورای اسلامی استان یک شورای فرادستی است که هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است.

استاندار همدان با بیان اینکه ماموریت و رسالت شورای اسلامی استان باید به مدیران اعلام شود، گفت: تصمیمات شوراها باید براساس منافع مردم و جامعه باشد.

نیک بخت با اشاره به جلسه با رئیس سازمان امور مالیاتی و بیان اینکه در رایزنی و مذاكرات، سازمان امور مالیاتی پذیرفت که مالیات استان متعادل شود، گفت: از درآمدهای مالیاتی سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان کاسته شد.

وی با اعلام اینکه درآمدهای مالیاتی استان همدان در سالهای قبل از ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: درآمدهای مالیاتی امسال نسبت به سال قبل کاهش داشته و از ۵۳۰ میلیارد تومان به ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است.

نیک بخت همچنین به کاهش درآمدهای شهرداری و رکود ساخت و ساز اشاره کرد و کفت: باید بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان همدان ترغیب شود.

وی عنوان کرد: شوراها باید همکاری و تعامل لازم را با شهرداران خود داشته باشند تا به توسعه، ثبات و برنامه‌ریزی لازم برسند.