اشتباهات فردی عامل باخت استقلال بود/ خودمان توقعات را بالا بردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدصالح در نشست خبری بعد از دیدار شکست استقلال برابر تراکتورسازی گفت: ابتدا باید بابت غیبت مظلومی عذرخواهی کنم زیرا او شرایط چندان خوبی نداشت و فشار زیادی روی او بود. همانطور که جو شکست پس از دربی هم این گونه بود.

وی افزود: در دقایقی ابتدایی عملکرد بدی نداشتیم اما متاسفانه اشتباهات فردی در بدترین مسابقه مانع از نتیجه گیری ما شد. ممکن است حساسیت بازی باعث رقم خوردن این اتفاق شده باشد اما بازیکنان ما همانطور که پس از شکست در دربی توانستند برگردند باید از نظر روحی و روانی برای بازی با صبا آماده شوند.

مربی تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: در بازی برای صبا حتی یک بازی هم می تواند ما را به سهمیه آسیایی برساند البته هنوز فینال دهم خرداد را پیش رو داریم و باید خودمان را برای این دو مسابقه حساس پیش رو آماده کنیم.

صالح خاطرنشان کرد: اشتباهات فردی در تمرینات حل نمی شود و رفع آنها در حیطه کار فنی نیست، کارشناسان باید بیایند و نظر بدهند که چه اتفاقی رخ داده است که استقلال در طول فصل عملکرد خوبی داشته یا عملکرد بدی داشته است.

مربی تیم فوتبال استقلال در واکنش به برخی انتقادات که علیه او انجام می شود، اظهار کرد: به چه دلیلی این مسائل مطرح می شود. اشتباهات فردی به طراحی تمرینات باز نمی گردد. آیا اینکه تیم ما یک بازیساز ندارد مشکل کادر فنی و طراحی تمرین است؟

وی گفت: با این بازیکنان جوان، ما تا الان نتایج خوبی گرفتیم همان روز اول هم مظلومی برای کسب سهمیه قول داده بود. من فکر می کنم خود مظلومی توقعات را از خودش بالا برده که الان باید جواب پس دهیم که چرا بازی را واگذار کردیم.

مربی تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: این شکست اتفاق خوبی بود که برای ما رخ داد. با این حال فکر می کنم ما باید عذرخواهی کنیم که چرا در بازیهای گذشته نتایج خوبی بدست آوردیم. استقلال از نظر فنی بیش از اندازه ظاهر شده است اما در بازی امروز اشتباهات فردی دلیل رقم خوردن این نتیجه بود.