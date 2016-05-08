۴ محور تحرکات جهانی و منطقه ای بحران سوریه/نقش سرنوشت ساز حلب

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالباری عطوان» در مطلبی ضمن تحلیل آخرین اوضاع بحران سوریه نوشت: بهترین توصیف از وضعیت کنونی حلب سوریه همان سخن جان کری وزیر خارجه آمریکا است که ۲ روز پیش گفته بود «وضعیت سوریه از کنترل خارج شده است». همچنین دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز در رابطه با آتش بسی که با توافق آمریکا و روسیه پس از وقوع کشتارها در حلب به دست آمد، عنوان کرده بود که این آتش بس شکننده است.

عطوان تاکید کرد: آتش بسی که در حلب برقرار است روز دوشنبه به پایان می رسد و مشخص نیست که آتش بس ادامه می یابد و یا درگیری ها مجددا در چند جبهه آغاز می گردد.

وی بیان کرد: وضعیت در سوریه دائما و به صورت غیرمنتظره تغییر می کند و در همین راستا می توان تحرکات منطقه ای و جهانی را در ۴ محور اصلی بررسی کرد:

- اول اینکه با وجود اینکه عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در دیداری که هفته پیش با جان کری همتای آمریکایی خود در ژنو داشت و طی آن بر کناره گیری بشار اسد رئیس جمهور سوریه تاکید کرده بود اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اصراری بر کنار گذاشتن اسد پیش از مرحله انتقالی یا در خلال آن ندارد. همچنین مشخص است که اوباما و دولت وی بیش از هر بحران خارجی، به پیروزی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آتی ریاست جمهوری مشغول هستند.

- دوم اینکه ایران فعالیت دیپلماسی را آغاز کرده است؛ در همین راستا ولایتی مشاور رهبر ایران به سوریه و لبنان سفر کرد که اکثر رسانه های لبنانی آن را پوشش دادند. همچنین ولایتی با بشار اسد در دمشق دیدار کرد و در جریان این دیدار اعلام کرد که بشار اسد خط قرمز ایران است و اجازه حمله به وی را نمی دهیم.

- سوم اینکه گروه «جیش الفتح» که شامل شماری از گروه ها از جمله جبهه النصره، احرار الشام و الجیش الاسلامی می شود، موفق شدند بر خان طومان مسلط گردند. این نشان دهنده ادامه کمک های نظامی از سوی حامیان جیش الفتح یعنی قطر، عربستان و ترکیه است. همچنین افزایش شمار مستشاران ایران در سوریه، بدین معناست که این کشور با تمام قوا دولت سوریه ایستاده است.

- چهارم اینکه وقوع بحران سیاسی درون حزب عدالت و توسعه ترکیه به همراه استعفای احمد داود اوغلو رئیس این حزب که نخست وزیر ترکیه می باشد و همچنین درخواست برگزاری انتخابات پس از ۲ هفته برای انتخاب جایگزین وی، بدین معناست که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تمامی نهادهای اجرایی و قانون گذاری را بدون هیچ درگیری در اختیار گرفته است. این بحران و پیامدهای آن توجه ترکیه را هر چند کوچک از بحران سوریه منحرف می کند.

این تحولات به صورت تنهایی و تمامی آنها موجب کاهش فشارها به بشار اسد می گردد؛ اگر به وی خدمت نکند. همچنین مخالفان عرب وی در عرصه های دیگر از جمله مذاکرات یمن و در عراق به همراه مداخله نظامی آمریکا در جنوب یمن برای مبارزه با القاعده و داعش شکست خورده اند.

اما گام بعدی ۲ کشور بزرگ در سوریه چیست؟ هیچ کسی پاسخ قاطعی نمی داند. گفتگوهای ژنو نیز که قرار است این هفته از سر گرفته شود، به دلیل خروج هیأت ریاض از آن چشم اندازی برای برگزاری آن در سر وقت تعیین شده وجود ندارد.

هفته آتی در سوریه که از دوشنبه آغاز می گردد ممکن است سرنوشت ساز باشد. زیرا هر یک از طرف ها تلاش می کند حالت رکود سیاسی یا نظامی فعلی را بشکند.

حلب ایستگاهی راهبردی در جنگ سوریه بوده و خواهد بود. زیرا این نقطه آینده سوریه و هویت و جغرافیای جدید آن را مشخص خواهد کرد. همچنین آرامشی که بر این شهر حاکم است، احتمالا موقتی باشد و بعید نیست که جبهه های آن مجدد شروع به کار کنند.