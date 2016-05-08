خانه های عالم روستایی نقش ویژه ای در اشاعه فرهنگ دینی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی، غروب یکشنبه در خلال کارگاه سبک زندگی اسلامی اداره تبلیغات اسلامی دامغان به میزبانی سالن جلسات این اداره، ضمن اشاره به لزوم ترویج فرهنگ قرآنی در روستاهای محروم جامعه بیان داشت: ساخت خانه های عالم و خانه های قرآن روستایی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اقدامی در خور توجه است که به ترویج فرهنگ قرآنی و سبک زندگی اسلامی منجر می شود.

وی افزود: امروز ترویج سبک زندگی اسلامی یکی از بزرگترین رسالت های مسئولان چه در بخش های فرهنگی و چه در بخش های تصمیم سازی و اجرایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

خمس و زکات بخشی از مشکلات جامعه را حل می کند

متخب مردم دامغان در مجلس دهم با بیان اینکه اگر مردم خمس و زکات خود را به موقع پرداخت کنند بخشی از مشکلات جامعه حل می‌شود، گفت: اطلاع رسانی درباره این چنین مواردی توسط روحانیان، مبلغان، شبکه تبلیغی، مسئولان نهادهای فرهنگی و اجرایی می تواند تاثیر بسزایی در ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعه به خصوص در مناطق محروم داشته باشد.

حسن بیگی همچنین درباره لزوم برگزاری برنامه های قرآنی در روستاهای شهرستان دامغان، توضیح داد: مسئولان تنها زمانی می توانند قرآن را به میان مردم بیاورند که خود با کلام الله مجید عجین باشند لذا بهتر است برگزاری جلسات و محافل قرآنی ابتدا با حضور خود مدیران در کنار افراد مجمع حافظان و قاریان قرآن کریم انجام شود تا سپس بتوانیم از ظرفیت های خودمان در بخش های اداری، اجرایی و فرهنگی برای ترویج قرآن کریم بهره ببریم.

وی افزود: امروز هرچه در زمینه قرآن و سبک زندگی اسلامی کار کنیم بازهم این حیطه جای کار دارد چرا که دشمنان هر روز به نوعی توطئه های خود را در برابر ایران اسلامی از سر می گیرند.

قرآن انسان را به قله سعادت راهنمایی می کند

رییس اداره تبیلغات اسلامی دامغان نیز در این جلسه بیان داشت: سبک زندگی اسلامی بر محور قرآن و سیره اهل بیت عصمت و طهارت(ع) انسان را به قله های رفیع معنویت می رساند.

حجت‌الاسلام حسین صبوری با بیان اینکه دین مبین اسلام برای تک تک بخش های زندگی انسان برنامه مدون دارد، ابراز داشت: اسلام دینی جامع و کامل است و برای همه ابعاد زندگی از خوردن و خوابیدن تا معماری و اوقات فراغت برنامه دارد.

وی افزود: دین مبین اسلام رابطه انسان با خود، با دیگر انسان ها و همچنین برای ارتباط با خدا برنامه های عملی دارد که خرسندی و رضایت درونی را به ارمغان می آورد از سوی دیگر باید در نظر داشت که تدبیر امور اقتصاد و معیشت بخش مهمی از سبک زندگی است، گفت: کار کردن و به دست آوردن روزی حلال برای خانواده نزد خداوند پاداش بسیار زیادی داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دامغان ضمن بیان اینکه سال ۹۵ از طرف مقام معظم رهبری به‌عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است و ما باید این شعار را در خانواده های خود عملیاتی کنیم، گفت: صرفه جویی در مخارج و پرهیز از اسراف و همچنین خرید کالای ایرانی باعث رشد و رونق اقتصادی می‌شود و والدین از کودکی به فرزندان خود این مفاهیم را آموزش دهند.