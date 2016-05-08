۱۸ هزار میلیارد ریال هزینه خدمات و عملیات هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی عصر یکشنبه در جلسه هیئت دولت حضور یافته و گزارشی از فعالیت‌های سه‌سال گذشته هلال‌احمر و اقدامات یک ساله اخیر جمعیت هلال احمر را ارائه داد.

در این جلسه همچنین مستندی حاوی گوشه ای از زحمات امدادگران، داوطلبان و جوانان، حوزه بهداشت و درمان و سایر فعالیت‌های بشردوستانه هلال‌احمر نمایش داده شد که مورد توجه اعضای دولت قرار گرفته و بسیاری از وزرا و معاونین رئیس جمهوری از خدمات این نهاد مردمی تقدیر کردند.

در این جلسه رئیس جمعیت هلال‌ احمر ضمن تشکر از امدادگران، داوطلبان، جوانان و سایر تلاشگران هلال‌احمر، درخواست کرد تمامی دستگاه‌ها در زمینه حمایت حداکثری از هلال احمر، همدل و همزبان باشند.

وی در ادامه به تشریح وظایف و مأموریت‌های جمعیت هلال احمر پرداخت و گفت: طی سه سال گذشته، تعداد سه میلیون و ۱۲۱ هزار و ۳۰۲ نفر از افراد آسیب‌دیده از حوادث و سوانح در سراسر کشور از خدمات هلال احمر بهره‌مند شده‌اند که ارزش کل خدمات و عملیات و اقلام امدادی ارایه شده توسط جمعیت هلال احمر در سه سال گذشته برابر با ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

ضیائی ادامه داد: همچنین سرعت پاسخگویی به حوادث و آغاز عملیات نجات و امداد حضور در محل حادثه از متوسط ۱۱ دقیقه به ۸ دقیقه و پنجاه ثانیه کاهش یافته است که نمونه بارز آن در حوادث جاده‌ای و رسیدن نیروهای امدادی بر سر صحنه حوادث مشهود است.

وی افزود: از تعداد ۱۱۷ هزار و ۶۳۵ حادثه به وقوع پیوسته طی سال های ۹۲ تا ۹۴، تعداد دو میلیون و ۲۱۱ هزار و ۹۴۱ نفر طی عملیات امداد و نجات هلال احمر نجات یافته‌اند. از سوی دیگر، ایجاد آمادگی و تاب‌آوری تعداد ۳ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۱۲۱ نفر و بیش از یک میلیون خانواده در برابر حوادث و سوانح موجب کاهش عملیات‌های امدادی در نوروز ۹۵ تا ۹ درصد، کاهش امدادرسانی تا ۳۵ درصد، کاهش ۲۵ درصد عملیات رهاسازی شده و کاهش ۲۱ درصدی انتقال به مراکز درمانی در طرح امداد و نجات نوروز ۹۵ نسبت به نوروز ۹۴ شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: ارائه خدمات امدادی به ۵۱۲ شهر، روستا و مناطق عشایری شامل ۳ هزار و ۳۷۶ نفر امدادرسانی و ۱۰ هزار و ۶۳۳ اسکان اضطراری و توزیع چادر و مواد غذایی به ارزش یک میلیون و ۲۳۷ هزار ریال و ۷۶ سورتی پرواز با بکارگیری ۵ فروند بالگرد در سیل ۱۳۹۵ از دیگر خدمات ارایه شده توسط جمعیت هلال احمر بوده است.

ضیائی تاکید کرد: در سه سال گذشته بیش از ۷۴۳ هزار نفر به صورت داوطلبانه در اجرای برنامه‌های هلال احمر مشارکت داشته‌اند که ارایه بیش از ۶ میلیون نفر ساعت خدمات و اهدای بیش از ۲۹۴ هزار واحد خون از خدمات این داوطلبان است.