ورود معاونت حقوقی رئیس جمهور به اختلاف بهزیستی و وزارت ورزش

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انجام مذاکرات میان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان در زمینه ارائه مجوز مراکز مشاوره افزود: قانون صلاحیت ارائه مجوز مراکز مشاوره را مشخص کرده است. بر همین اساس قانون حمایت از خانواده، بهزیستی را موظف به صدور مجوز برای مراکز مشاوره دانسته است.

وی ادامه داد: ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم بهزیستی را مسئول ارائه مجوز مراکز مشاوره تشخیص داده است بنابراین اختلافی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: گمان می کنیم وزارت ورزش و جوانان هم به دنبال اصل صدور مجوز مراکز مشاوره نیست بلکه این وزارتخانه قصد دارد مجتمع هایی را برای ارائه بسته خدمتی به جوانان ایجاد کند زیرا مشاوره مختص جوانان نیست و همه گروه های سنی و تمام خانواده ها را شامل می شود.

محسنی بندپی اضافه کرد: در هر صورت معتقدیم اختلاف بین بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان قابل حل شدن است اما اگر در مذاکرات به نتیجه نرسیم، در نهایت براساس قانون، معاونت حقوقی رئیس جمهور بین مراجع دولتی مداخله و تصمیم گیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان پیش از این از صدور مجوز مراکز مشاوره از سوی سازمان بهزیستی انتقاد کرده و گفته بود: بهزیستی در برخی موارد به افرادی مجوز مشاوره داده است که نه تخصص دارند و نه صلاحیت. طبق قانون کسی می تواند خدمات مشاوره انجام دهد که از سازمان نظام روان شناسی مجوز داشته باشد و فوق لیسانس داشته باشد اما بهزیستی به هیچ کدام از این شاخص ها پایبند نبوده است.