برابر صبا دو نیمه متفاوت داشتیم/ استرس حفظ نتیجه کار دستمان داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده در کنفرانس خبری بعد از بازی مقابل صبای قم که شامگاه یکشنبه برگزار شد اظهار کرد: ملوان دونیمه کاملا متفاوت به نمایش گذاشت.

وی افزود: در نیمه اول می توانستیم اختلاف گل مان را به سه برسانیم.

سرمربی ملوان با بیان اینکه نیمه دوم پراز استرس بود خاطر نشان کرد: باید بین دو نیمه به جای صحبت فنی، کار روانی می کردیم.

احمدزاده اظهار کرد: با وجود اینکه از بازیکنان خواسته بودیم آرامش خود را حفظ کنند اما ناخودآگاه برای حفظ پیروزی به عقب کشیدیم.

وی تصریح کرد: حفظ نتیجه و استرس زیاد باعث کسب این نتیجه شد.

سرمربی ملوان همچنین با اشاره به عملکرد خوب نیما میرزا زاد دروازه بان جایگزین حسینی گفت: میرزازاد خوب کارکرد و به جز یک موقعیت، در بقیه موارد مسلط بود.

احمدزاده افزود: این بازیکن جوان درسال های آینده می تواند یک دروازه بان مطمئن برای ملوان باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازی در مقابل سیاه جامگان مشهد اشاره و بیان کرد: براساس برنامه ریزی ها تمام تلاشمان را برای کسب نتیجه کردیم که با اختلاف چهار امتیاز به مشهد برویم.

سرمربی ملوان افزود: در بازی مقابل سیاه جامگان ملوان تعیین کننده بازی است و مطمئناً نتیجه به نفع ما رقم خواهد خورد.

احمد زاده یادآور شد: فقط برای کسب پیروزی به مشهد می رویم و تساوی درآن بازی هم برایمان راضی کننده نیست به همین دلیل باید برای روز آخر برنامه ریزی کرده و آن را مدیریت کنیم.

وی همچنین به توهین تعداد محدودی از تماشاگران به جلال رافخایی گفت: برای این تماشاگران متاسفم.

ملوان در هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال میزبان صبای قم بود که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.