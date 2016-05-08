  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۲۰

محمد احمدزاده:

برابر صبا دو نیمه متفاوت داشتیم/ استرس حفظ نتیجه کار دستمان داد

برابر صبا دو نیمه متفاوت داشتیم/ استرس حفظ نتیجه کار دستمان داد

انزلی- سرمربی ملوان بندر انزلی با اشاره به بازی متفاوت بازیکنان در دو نیمه تصریح کرد: استرس حفظ نتیجه کارمان را خراب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده در کنفرانس خبری بعد از بازی مقابل صبای قم که شامگاه یکشنبه برگزار شد اظهار کرد: ملوان دونیمه کاملا متفاوت به نمایش گذاشت.

وی افزود: در نیمه اول می توانستیم اختلاف گل مان را به سه برسانیم.

سرمربی ملوان با بیان اینکه نیمه دوم پراز استرس بود خاطر نشان کرد: باید بین دو نیمه به جای صحبت فنی، کار روانی می کردیم.

احمدزاده اظهار کرد:  با وجود اینکه از بازیکنان خواسته بودیم آرامش خود را حفظ کنند اما ناخودآگاه برای حفظ  پیروزی به عقب کشیدیم.

وی تصریح کرد: حفظ نتیجه و استرس زیاد باعث کسب این نتیجه شد.

سرمربی ملوان همچنین با اشاره به عملکرد خوب نیما میرزا زاد دروازه بان جایگزین حسینی گفت: میرزازاد خوب کارکرد و به جز یک موقعیت، در بقیه موارد مسلط بود.

احمدزاده افزود: این بازیکن جوان درسال های آینده می تواند یک دروازه بان مطمئن برای ملوان باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازی در مقابل سیاه جامگان مشهد اشاره و بیان کرد: براساس برنامه ریزی ها تمام تلاشمان را برای کسب نتیجه کردیم که با اختلاف چهار امتیاز به مشهد برویم.

سرمربی ملوان افزود: در بازی مقابل سیاه جامگان ملوان تعیین کننده بازی است و مطمئناً نتیجه به نفع ما رقم خواهد خورد.

احمد زاده یادآور شد: فقط برای کسب پیروزی به مشهد می رویم و تساوی درآن بازی هم برایمان راضی کننده نیست به همین دلیل باید برای روز آخر برنامه ریزی کرده و آن را مدیریت کنیم.

وی همچنین به توهین تعداد محدودی از تماشاگران به جلال رافخایی گفت: برای این تماشاگران متاسفم.

ملوان در هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال میزبان صبای قم بود که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

کد مطلب 3620040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها