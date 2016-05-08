تصمیمات بر پایه خردجمعی آسیب کمتر و بازدهی بیشتری در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی بعدازظهر یکشنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی استان همدان بااشاره به ارزیابی شوراهای استان همدان گفت: باید برای ارزیابی شاخص‌هایی در نظر گرفته شود.

عراقی با بیان اینکه شوراهای جوکار، بهار، قروه و فامنین در استان همدان بهترین عملکرد را داشته اند، عنوان کرد: جانمایی شورای اسلامی استان در مکانی مستقل کاری سخت است و باید با صبر و تلاش در این زمینه اقدام شود.

وی اشاره به اینکه مکان فعلی شورای اسلامی استان همدان موقتی است، گفت: برای مکان فعلاً کمبود داریم اما مکان مناسبی برای شورای اسلامی استان همدان لحاظ می‌شود.

معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه تنها موضوع مکان نیست و می‌توان فکرهای بزرگ را در فضاهای کوچک ایجاد کرد، گفت کم‌کاری و عقب ماندگی شورای اسلامی استان به سبب نداشتن فضای مستقل و مناسب قابل توجیه نیست.

وی با تاکید بر اینکه در ارتباط بین شوراهای شهر و شهرداران باید فضای تعاملی و آرامش حاکم باشد، عنوان کرد: شهرداران باید در فضایی آرام مصوبات شورای شهر را اجرا کنند.

رئیس شورای اسلامی استان همدان نیز با بیان اینکه شوراهای استان همدان باید ۴ شورای قروه، بهار، فامنین و جوکار را به عنوان الگوی خود قرار دهند، گفت: شوراها به عنوان واسط بین مردم و مسئولان هستند.

محمود شوندی با بیان اینکه شوراها با جلب مشارکت مردمی می‌توانند خواسته‌ها و مشکلات مردمی را به مسئولان منتقل کنند، گفت: باید مسئولان کمک کنند تا مشکلات به راحتی حل شود.

رئیس شورای اسلامی استان همدان بابیان اینکه شوراها در روستاها و شهرها تاحدودی جایگاه خود را پیدا کرده‌اند، گفت: بااین وجود هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه واقعی شوراها را به مردم معرفی کنیم.

شوندی با اشاره به اینکه باید مکانی برای شورای اسلامی استان همدان در نظر گرفته شود، محدودیت و نبود اختیارات حقوقی و مالی متناسب با وظایف شورای اسلامی استان را از مشکلات این شورا برشمرد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری همدان نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه جایگاه شورای اسلامی استان باید بیشتر معرفی شود، گفت: باید این جایگاه بر اساس امور قانونی تعریف شود.

مسعود فرزانه با اشاره به اینکه برای انتخاب شوراهای نمونه ملاک‌های مختلفی در نظر گرفته شد، افزود: باید برای بالا بردن جایگاه شورای اسلامی استان تلاش کرد.

فرزانه یاآور شد: شوراهای جوکار، فامنین، قروه و بهار به عنوان شوراهای نمونه انتخاب شده‌اند.