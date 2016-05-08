پیروزی سایپا را به مجید جلالی تقدیم می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجبی شامگاه یکشنبه در نشست خبری پس برد تیمش در بازی مقابل استقلال اهواز اظهارکرد: برد امروز را به مجید جلالی تقدیم می کنم چون این برد نتیجه و حاصل زحمات وی بود. از صمیم قلب برای مجید جلالی در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت و سلامتی را دارم.

وی افزود: همانطور که از قبل پیش بینی کرده بودم امروز بازی سختی پیش رو داشتیم چون تیم استقلال اهواز دارای بازیکنانی جوان، یک دست و به ویژه با انگیزه است.

مربی تیم فوتبال سایپا تصریح کرد: بسیاری از افراد پیش خود فکر می کردند که تیم استقلال اهواز به دلیل سقوطش چندان توانایی مشکل سازی برای ما را ندارد اما همه در زمین چیز دیگری را مشاهده کردیم.

رجبی ادامه داد: تیم استقلال اهواز در هر دو نیمه بازی بسیار خوب ظاهر شده و در عین حال نیز موقعیت های بسیاری را خلق کرد.

وی یادآور شد: در نیمه اول بازی موقعیت های بسیار خوبی را خلق کردیم ولی اگر در استفاده از آن ها دقت بیشتری به خرج می دادیم قطعا می توانستیم در ادامه خیلی راحت تر بازی کنیم.

مربی تیم فوتبال سایپا بیان کرد: در نیمه دوم نیز حملاتی داشتیم که در مقابل استقلال اهواز هم چند موقعیت خیلی خوب داشت و حتی با بهره مندی درست از یکی از این موقعیت ها به گل رسید. البته در نهایت بازیکنان ما توانستند با بازگشت به بازی برد خوبی را داشته باشند که بابت این کار به آنها تبریک و خسته نباشید می گویم.

رجبی عنوان کرد: قطعا قهرمانی لیگ بین پرسپولیس و استقلال خوزستان خواهد بود و بازی پرسپولیس در برابر راه آهن راحت تر است و خودم هم شانس بیشتر را متعلق به این تیم می دانم.