عادل فردوسی پور عادلانه در مورد صحنه های بازی قضاوت کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش بختیاری زاده شامگاه یکشنبه در نشست خبری بعد از باخت تیمش مقابل تیم سایپا اظهارکرد: تیم استقلال اهواز در این روزهای پایانی فصل به خوبی نشان داد که چه جوانان ارزشمندی دارد. لیگ دسته اول هم در فصل آینده حضور چنین جوانانی را خواهد دید.

وی افزود: البته تیم سایپا نیز ترکیب خوبی داشت و تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه را به نمایش گذاشتند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز تصریح کرد: همانطوری که در نشست قبل از بازی اعلام کردم، این تیم یک سری از بازی های ساده را در برابر تیم های ضعیف از دست داد و این همان دلیل جایگاه فعلی تیم در جدول است.

بختیاری بیان کرد: واقعا امروز خیلی حیف شد که در این بازی تماشاگر نداشتیم و همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا تماشاگران دوباره در ورزشگاه حضور پیدا کنند.

وی یادآور شد: در این بازی هر دو تیم علاقمند به گلزنی بودند و در نهایت تیم استقلال اهواز با پذیرش دو گل خیلی ساده در یک بازی که می توانستیم برنده آن باشیم برد خود را راحت از کف داده و سه امتیاز نصیب سایپا شد. بابت این برد به رجبی و تمام تیم سایپا تبریک می گویم.

سرمربی تیم استقلال اهواز عنوان کرد: تیم سایپا تجربه بیشتری نسبت به ما داشت و طی سال های اخیر بسیار در لیگ بازی کرد. امروز این تیم تلاش کرد تا در نیمه دوم با ارسال از جناحین تیم استقلال اهواز را تحت فشار قرار دهد که موفق هم شد ولی اگر کمی شانس داشتیم حداقل می توانستیم با رقم زدن نتیجه مساوی یک امتیاز از این بازی به دست بیاوریم.

بختیاری در ارتباط با داوری ابراز تأسف کرد: متأسفانه داور موقیعت های ۵۰- ۵۰ را به سود سایپا سوت می زد هرچند که به نظرم عمدی در این کار نبوده است.

وی ادامه داد: از دو هفته قبل سقوط تیم استقلال اهواز قطعی شده بود ولی انتظار دارم که عادل فرودسی پور و کارشناسان برنامه وی عادلانه درباره این صحنه ها قضاوت کنند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز یادآور شد: پیش بینی من از قهرمان لیگ در این مقطع منطقی نیست چون تنها حرف قلب و احساسم را می گویم که دوست دارم استقلال خوزستان قهرمان شود.