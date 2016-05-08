فعالیت جنبش «خادم» برای مقابله با حوادث طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حمید جمال الدینی با اشاره به اینکه آموزش همگانی به عنوان یکی از وظایف مهم جمعیت هلال احمر محسوب می شود، اظهار کرد: اگرچه جمعیت هلال احمر از سال های گذشته به موضوع آموزش همگانی توجه ویژه داشته است، اما همواره خلاء وجود پایگاه اطلاع رسانی آموزش همگانی که به صورت اختصاصی به این موضوع بپردازد، محسوس بود.

وی افزود: مخاطب پایگاه آموزش همگانی، عموم مردم هستند و هدف آن آماده سازی مردم در برابر مخاطرات طبیعی است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر با بیان این که ایجاد پایگاه آموزش همگانی به عنوان یکی از پروژه های اصلی موسسه علمی کاربردی هلال ایران از ابتدای سال 94 به صورت جدی دنبال شد، تصریح کرد: این پایگاه با مشارکت و همکاری متخصصان داوطلب این حوزه راه اندازی شد که روی دامنه khadem.ir قابل دسترسی است.

وی با تاکید بر اینکه پایگاه خادم با رویکرد آموزش همگانی ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: این پایگاه به عنوان زیرساختی برای جنبش طرح ملی خادم محسوب می شود که این جنبش نیز در سال جاری اجرایی خواهد شد.

به گفته جمال الدینی بخش هایی از قبیل آموزش کمک های اولیه، انتشار فیلم های آموزشی، مطالب آموزشی در مورد انواع حوادث طبیعی و غیر طبیعی و...در پایگاه اطلاع رسانی «خادم» در نظر گرفته شده که انواع اطلاعات و آموزش های دیگر نیز به این پایگاه اضافه خواهد شد.