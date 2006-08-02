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۱۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۲۱

/ هفته هفتم رقابتهاي ليگ برتر فوتسال /

شهيدمنصوري قرچك در انتظار لغزش شن ساي ساوه / استقلال بدنبال كسب امتياز در ليگ برتر

شهيدمنصوري قرچك در انتظار لغزش شن ساي ساوه / استقلال بدنبال كسب امتياز در ليگ برتر

در هفته هفتم ليگ برتر فوتسال باشگاههاي كشور شهيد منصوري قرچك براي صدرنشيني بدنبال لغزش شن ساي ساوه است.

به گزارش خبرنگار " مهر" پس از لغو ديدار معوقه استقلال – راه ساري  در روز سه شنبه ، هفته هفتم ليگ برتر فوتسال درحالي آغاز مي شود كه شهيد منصوري قرچك درسالن  هفت تير، ميزبان راه آهن تهران است و شن ساي ساوه  درسالن شهيد حيدريان قم  ميهمان ارم كيش خواهد بود.

همچنين استقلال تهران  از تام ايران خودرو  پذيرايي خواهد كرد ، صدراي شيراز نيز ميزبان  فجرقائم گلوگاه مي باشد و دانشگاه آزاد اسلامي به مصاف  سازمان بازرگاني  آذربايجان شرقي مي رود. ضمن اينكه ديدار تيم هاي علم و ادب مشهد  و هيات فوتبال استان گيلان وهمچنين رقابت حساس راه ساري  و پست اصفهان به تريتب در مشهد و ساري برگزار خواهد شد. ديدارهاي هفته هفتم  جمعه 13 مرداد  به صورت همزمان در سالن ياد شده برگزار مي گردد.
جدول رده بندي :
1- شن ساي ساوه  16 امتياز
2-شهيد منصوري  14 امتياز
3- تام ايران خودرو 13 امتياز  
   

کد مطلب 362006

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