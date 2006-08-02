شهيدمنصوري قرچك در انتظار لغزش شن ساي ساوه / استقلال بدنبال كسب امتياز در ليگ برتر

به گزارش خبرنگار " مهر" پس از لغو ديدار معوقه استقلال – راه ساري در روز سه شنبه ، هفته هفتم ليگ برتر فوتسال درحالي آغاز مي شود كه شهيد منصوري قرچك درسالن هفت تير، ميزبان راه آهن تهران است و شن ساي ساوه درسالن شهيد حيدريان قم ميهمان ارم كيش خواهد بود.

همچنين استقلال تهران از تام ايران خودرو پذيرايي خواهد كرد ، صدراي شيراز نيز ميزبان فجرقائم گلوگاه مي باشد و دانشگاه آزاد اسلامي به مصاف سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي مي رود. ضمن اينكه ديدار تيم هاي علم و ادب مشهد و هيات فوتبال استان گيلان وهمچنين رقابت حساس راه ساري و پست اصفهان به تريتب در مشهد و ساري برگزار خواهد شد. ديدارهاي هفته هفتم جمعه 13 مرداد به صورت همزمان در سالن ياد شده برگزار مي گردد.

جدول رده بندي :

1- شن ساي ساوه 16 امتياز

2-شهيد منصوري 14 امتياز

3- تام ايران خودرو 13 امتياز

