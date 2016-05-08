سکوهای موشک تروریست ها در خان طومان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، ارتش سوریه سکوهای موشک های تاو تروریست ها را در جبهه خان طومان در حومه جنوبی حلب با موشک های هدایت شونده منهدم کرد.

ارتش سوریه همچنین یک تانک و خودروی «بی ام بی» متعلق به تروریست ها را در اطراف خان طومان هدف قرار داده و منهدم نمود.

از سوی دیگر در پی حمله خمپاره ای تروریست ها به حی المیدان حلب یک کودک شهید و شماری دیگر زخمی شدند. در بمباران منطقه تحت محاصره الفوعه توسط تروریست ها نیز یک نفر شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

همچنین گروه های مسلح با نقض آتش بس در حلب شماری از محلات این شهر را هدف قرار دادند. در همین حال گروه تروریستی موسوم به جیش الاسلام با گروه های تروریستی فیلق الرحمن و جیش الفسطاط در غوطه شرقی دمشق درگیر شدند.